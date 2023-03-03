BIST 5.261
DOLAR 18,89
EURO 20,07
ALTIN 1.119,36
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş'ta yeni deprem oldu! Bu kez 5 şiddetinde sallandı

Kahramanmaraş'ta yeni deprem oldu! Bu kez 5 şiddetinde sallandı

KAHRAMANMARAŞ 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından sallanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi merkezli 5 şiddetinde bir deprem daha oldu.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaşanmasının ardından sık tekrarlanan artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 05.53’te gerçekleşen deprem yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

AFAD depremin yaşanmasının ardından resmi sosyal medya hesabından “Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekşi Sözlük hakkında yeni gelişme: Engelleme kararı kesinleşti
Ekşi Sözlük hakkında yeni gelişme: Engelleme kararı kesinleşti
DSÖ'den dünyaya Suriye eleştirisi: İnsanlık nerede?
DSÖ'den dünyaya Suriye eleştirisi: İnsanlık nerede?
"Celal'den daha iyidir" diyen Ortaylı, Şengör'e bu kez methiyeler dizdi
"Celal'den daha iyidir" diyen Ortaylı, Şengör'e bu kez methiyeler dizdi
6'lı masadaki aday tartışması sosyal medyaya taşındı
6'lı masadaki aday tartışması sosyal medyaya taşındı
6'lı Masa toplantısının ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener kurmaylarını topladı
6'lı Masa toplantısının ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener kurmaylarını topladı
Messi'ye ölüm tehdidi! Ateş açıp yazı bıraktılar
Messi'ye ölüm tehdidi! Ateş açıp yazı bıraktılar
İyi Partili Ümit Dikbayır önce yazdı sonra sildi
İyi Partili Ümit Dikbayır önce yazdı sonra sildi
Altılı masa toplantısından kritik notlar: Meral Akşener süre istedi
Altılı masa toplantısından kritik notlar: Meral Akşener süre istedi
Sözcü TV aday uzlaşmasını pas geçip hava durumuna devam etti
Sözcü TV aday uzlaşmasını pas geçip hava durumuna devam etti
6'lı masanın "Ortak adayda uzlaştık" açıklaması lafta kaldı
6'lı masanın "Ortak adayda uzlaştık" açıklaması lafta kaldı
PFDK, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi
PFDK, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi
Aday toto! 6’lı masanın adayı ve Sedef Kabaş’ın seçim sloganı
Aday toto! 6’lı masanın adayı ve Sedef Kabaş’ın seçim sloganı