BIST 5.261
DOLAR 18,89
EURO 20,02
ALTIN 1.115,47
HABER /  POLİTİKA

6'lı Masa toplantısının ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener kurmaylarını topladı

6'lı Masa toplantısının ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener kurmaylarını topladı

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını 6 Mart'ta kamuoyuyla paylaşacağını duyurmasının ardından Ankara'da hareketlilik başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapmak için parti genel merkezinde bir araya geldi.

Abone ol

Millet İttifakı paydaşlarının oluşturduğu 6'lı Masa, 12. toplantısını Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Saat 14.00'te başlayan toplantı yaklaşık 6 saat sürerken, zirvenin ardından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı adayının 6 Mart'ta kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

6 mart'ta cumhurbaşkanı adayı açıklanacak

Açıklamada, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Muhalefet cephesinde hareketli saatler

Toplantının ardından Ankara'da muhalefet cephesinde hareketli saatler yaşanmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partilerinin genel merkezlerine geçti.

Liderler, kurmaylarıyla görüşüyor

Kılıçdaroğlu ve Akşener, kurmayları ve partilerinin yetkili kurulları ile durum değerlendirmesi yapmak için bir araya geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Messi'ye ölüm tehdidi! Ateş açıp yazı bıraktılar
Messi'ye ölüm tehdidi! Ateş açıp yazı bıraktılar
İyi Partili Ümit Dikbayır önce yazdı sonra sildi
İyi Partili Ümit Dikbayır önce yazdı sonra sildi
Altılı masa toplantısından kritik notlar: Meral Akşener süre istedi
Altılı masa toplantısından kritik notlar: Meral Akşener süre istedi
Sözcü TV aday uzlaşmasını pas geçip hava durumuna devam etti
Sözcü TV aday uzlaşmasını pas geçip hava durumuna devam etti
6'lı masanın "Ortak adayda uzlaştık" açıklaması lafta kaldı
6'lı masanın "Ortak adayda uzlaştık" açıklaması lafta kaldı
PFDK, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi
PFDK, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi
Aday toto! 6’lı masanın adayı ve Sedef Kabaş’ın seçim sloganı
Aday toto! 6’lı masanın adayı ve Sedef Kabaş’ın seçim sloganı
“CHP'den bilgi geldi: Türkiye'yi karıştırmak için karargah kuruldu”
“CHP'den bilgi geldi: Türkiye'yi karıştırmak için karargah kuruldu”
Belçika'da 5 çocuğunu öldüren kadın, ötenazi yaptırarak hayatına son verdi
Belçika'da 5 çocuğunu öldüren kadın, ötenazi yaptırarak hayatına son verdi
Altılı masa toplantısı iki genç tarafından protesto edildi: Bizim adayımız İnce
Altılı masa toplantısı iki genç tarafından protesto edildi: Bizim adayımız İnce
Asrın felaketinin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kuruluyor
Asrın felaketinin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kuruluyor
Balotelli Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devine imza atacak
Balotelli Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devine imza atacak