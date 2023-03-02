“CHP'den bilgi geldi: Türkiye'yi karıştırmak için karargah kuruldu”

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, son günlerde hükümete yönelik tepkilerin artış göstermesini ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bu konu hakkında yapmış olduğu açıklamaları youtube kanalında değerlendirdi.

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Önce Fenerbahçe maçında, daha sonra ise Beşiktaş maçında hükümet aleyhine atılan sloganlarla ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek dikkat çeken bir açıklama yaptı. CHP içerisinden bilgi aldığını söyleyen Perinçek, Türkiye'yi karıştırmak için Ankara'da karargah kurulduğunu söyledi.

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