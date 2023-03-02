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Belçika'da 5 çocuğunu öldüren kadın, ötenazi yaptırarak hayatına son verdi

Belçika'da 5 çocuğunu öldüren kadın, ötenazi yaptırarak hayatına son verdi

Belçika'da 16 yıl önce 5 çocuğunu birden katleden 56 yaşındaki kadın, çektiği ruhsal acıları geçmediği gerekçesiyle ötenazi hakkını kullanmak istedi. Talebi kabul edilen kadın, çocuklarını öldürmesinden tam 16 yıl sonra ötenaziyle hayatını sonlandırdı.

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Belçika'da Genevieve Lhermitte isimli kadın, 28 Şubat 2007'de Yasmine, Nora, Myriam, Mina ve Mehdi adlı 3 ile 15 yaş arasındaki 5 çocuğunu Fas asıllı eşi evde yokken öldürdü. Bir arkadaşına veda mektubu bırakan ve daha sonra intiharı deneyen kadın hayatta kaldı.

HAYATI FİLME KONU OLDU

Lhermitte, birinci derece cinayetten yargılandı. Psikiyatrik tedavi gören kadın, yargılama sırasında evdeki sorunlar nedeniyle çocuklarını öldürdüğünü söyledi. Mahkeme, Lhermitte'i 2008'de ömür boyu hapse mahkum etti. Hayatı daha sonra filme de konu olan Belçikalı kadın, 2019'da cezaevinden tahliye edildi ve ülkenin güneyindeki psikiyatri merkezinde gönderildi.

ÖTENAZİ İLE HAYATINA SON VERDİ

Lhermitte, burada kalırken "çektiği ruhsal acıları dindiremediği" gerekçesiyle ötanazi hakkını kullanarak ölmek için talepte bulundu. Talebi kabul edilen Lhermitte'in hayatı, çocuklarını öldürmesinden tam 16 yıl sonra, 28 Şubat 2023'te bir hastanede 56 yaşındayken sonlandı.

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