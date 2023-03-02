Mahkeme kararı sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama!

Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların girememesiyle alakalı yürütmeyi durdurma kararı sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi.

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Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Fenerbahçe taraftarlarının deplasman tribününe alınmama kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'na 1 günlük itiraz süresi tanıdı. Mahkeme nihai kararını itiraz dilekçesini değerlendirdikten sonra verecek.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesinde Kayseri İl Güvenlik Kurulu, güvenlik gerekçesiyle sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe girmesini yasaklamıştı.

Fenerbahçe Kulübü, alınan bu karara itiraz etti ve Kayseri 2. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme maçın 4 Mart Cumartesi günü oynanacağını göz önünde bulundurarak, Fenerbahçe taraftarlarının deplasman tribününe alınmama kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme bu ara kararında, Fenerbahçe'nin dava dilekçesindeki iddiaların cevaplanması, kararda belirtilen güvenlik gerekçesinin nedeninin, bahsi geçen güvenlik sorununa ilişkin somut bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesini istedi.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu'na cevap verme süresi olarak 1 gün süre tanıyan mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar vererek, nihai kararının cevap dilekçesi incelendikten sonra verileceğini bildirdi. Mahkeme, yürütmenin durdurulması kararının yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu da ara kararında belirtti.

Fenerbahçe'den açıklama

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi,

"Bilindiği üzere Yukatel Kayserispor’un başvurusu üzerine Kayseri Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından Kulübümüzün Yukatel Kayserispor ile 4 Mart 2023 tarihinde Kayseri’de oynayacağı Spor Toto Süper Lig müsabakası ile ilgili olarak Kulübümüz taraftarlarının stadyuma alınmamasına yönelik bir karar verilmişti. Bu karara karşı Kulübümüz tarafından Kayseri 2. İdare Mahkemesi nezdinde 1 Mart 2023 tarihinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmıştır. Açtığımız bu davada, bugün Kayseri 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar ile dava konusu işlemin şu aşamada yürütmesinin durdurulmasına, Davalı İdare’ye savunmasını vermesi için 1 gün süre verilmesine karar verilmiştir. Alınan kararın yürütmesi şu aşamada durdurulmuş olup nihai karar Davalı İdare’nin savunmasından sonra verilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."