İstanbul'da camide yasak aşk rezaleti! Müezzin karakola sığındı

İSTANBUL Beşiktaş’ta bulunan Afet Yolal Camiisi'nin evli müezzini Yusuf K., 8 a önce Zübeyde Ç. isimli bir kadınla yasak aşk yaşamaya başladı. Ayrılmak isteyince Zübeyde Ç., camiyi asıl olay çıkardı. Bir süre sonra tekrar camiyi basacağı mesajı atınca müezzin Yusuf K., karakola sığındı. "Dini nikah yapıp birlikte olduk" dedi...

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Beşiktaş’ta bulunan Afet Yolal Camii’sinde müezzin olarak çalışan Yusuf K. evli olmasına rağmen yaklaşık 8 ay önce Zübeyde Ç. isimli bir kadınla tanıştı. İkili arasında ‘yasak aşk’ başladı. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, bir süre sonra Yusuf K. İlişkisini bitirmek istedi. İddiaya göre Zübeyde Ç. ilişkilerini bitirmek istemedi.

Camiyi basıp olay çıkardı

Müezzini ve ailesini rahatsız etmeye başladı. Bununla da yetinmeyen Zübeyde Ç. bir süre sonra Yusuf K.’nin görev yaptığı camiyi basarak olay çıkardı. Son olarak ise 9 Şubat günü müezzin Yusuf K.’yi arayarak ‘yine camiye geleceğim’ demesi üzerine ‘yasak aşk’ karakolda bitti.

Karakola sığınıp ‘rezalet çıkarıyor’ dedi

Levent Polis Merkezi’ne giderek Zübeyde Ç.’den şikayetçi olan Yusuf K., şunları söyledi: “Zübeyde Ç. İle dini nikah kıydık ve kendi rızasıyla ilişkimiz oldu. Daha sonra kendisinden ayrılmak istedim. Ama kendisi kabul etmedi. Beni rahatsız etmeye başladı. Sürekli olarak beni telefonda arayarak ve çalışmış olduğum camiye gelerek rezalet çıkarmaktadır."

Sürekli arayıp huzurumu kaçırıyor

"Kendisi birçok kez ikametine gelmiş rahatsızlık çıkarmıştır. Ancak düzelir düşüncesiyle şikayetçi olmadım. Son olarak bugün beni bir numaradan arayarak görevli olduğum camiye geleceğini söylemesi üzerine ben de polis merkezine geldim. Beni sürekli rahatsız ederek huzurumu kaçıran Zübeyde Ç.’den şikayetçiyim.”

Şu anda söyleyemeyeceğim şeyler var

Zübeyde Ç. ise ifadesinde, “Ben 9 aydır Yusuf K. İsimli şahısla imam nikahlı evliyim. Şahıs birdenbire benden ayrılmak istedi. Benim şu an gururumu inciten söyleyemediğin şeyler mevcut. İlerleyen aşamada bu durumları söyleyebilirim. Şimdi söylemek istemiyorum. Yusuf karakola gittiği gün beni kullanmış olduğum telefon numarasından arayarak hemen polis merkezine çağırdı. Ben durumu geldiğimde öğrendim. Bu aşamada Yusuf K. isimli şahıstan şikayetçi değilim” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Zeynep Ç. Hakkında “Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçundan soruşturma başlattı.