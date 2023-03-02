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Antalya turizmi, yeni yıla da rekorla başladı

Antalya turizmi, yeni yıla da rekorla başladı

Antalya Valiliği'nin verilere göre; 1 Ocak- 28 Şubat tarihleri arasında kenti, hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 450 bin 283 oldu. Bu rakam, 'tüm zamanların en iyi başlangıcı' olarak tarihe geçti.

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Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, turizm verilerindeki artış 2023 yılında da sürdü. 2022 yılını 13,5 milyona yakın turistle kapatan Antalya, 2023 yılına da hızlı giriş yaptı.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilere göre; 1 Ocak- 28 Şubat tarihleri arasında kenti, hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 450 bin 283 oldu. Bu rakam, 'tüm zamanların en iyi başlangıcı' olarak tarihe geçti. Turizmde 'rekorlar yılı' olarak bilinen 2019'da bu rakam 296 bin 344, 2020'de 387 bin 598, 2021 yılında 98 bin 150, 2022'de ise 288 bin 990 olarak gerçekleşti.

'En iyi ocak ayı'ndan sonra 'en iyi şubat ayı'na da imza atılan Antalya'da, 1 Şubat- 28 Şubat tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 230 bin 635 kişi oldu. Böylece 2023 Şubat ayı, 'tüm zamanların en iyi şubat ayı' olarak kayda geçti.

Antalya'yı 2022 yılının 1 Şubat-28 Şubat tarihleri arasında ise hava yolu ile 150 bin 386 kişi ziyaret etti. 2023 yılı Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artış yaşandı. 2 aylık dönemdeki artış oranı ise yüzde 56 oldu.

2023 yılında, Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından milletler sıralaması değişmedi. 1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında Antalya'ya, en çok turist 132 bin 74 ile Rusya'dan geldi. Rusya'yı 79 bin 797 turistle Almanya, 40 bin 10 turistle İngiltere takip etti. İki aylık dönemde hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, İsrail, Kazakistan, Hollanda, Ukrayna, Danimarka ve Belçika oldu. 

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