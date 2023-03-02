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Depremde yıkılan bina soruşturmalarında tutuklananların sayısı 218'e yükseldi

Depremde yıkılan bina soruşturmalarında tutuklananların sayısı 218'e yükseldi

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 218'e yükseldi.

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Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla Pazarcık ile Elbistan'da meydana gelen 7,7 ve 7,6 depremlerin ardından afet bölgesindeki 11 ilde 3 ay süre ile OHAL ilan edildi. Deprem felaketinde 25 gün geride kalırken can kaybı sayısı 45 bin 89'a yükseldi.

Depremler sonrasında afet bölgesinde soruşturmalar devam ediyor. Bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklu sayısı 218’e yükseldi.

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