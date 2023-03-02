Melek Mosso'yu isyan ettiren doğalgaz faturası: "Gören saray ısıtıyorum sanır"

Ünlü şarkıcı Melek Mosso'ya gelen doğalgaz faturası isyan ettirdi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'gören saray ısıtıyorum sanır' diyen Mosso, "Şimdi 'paran var ödersin' diyen troller olacaktır. Arkadaşlar bu hepimizin faturasına yansıyan bir durum. Hadi ben ödeyeyim siz nasıl ödeyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

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Artan zamlarla birlikte sosyal medyada vatandaşlara gelen faturalar da gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Ece Erken de bir faturasını paylaşarak "Kira gibi" deyip sitem etmişti.

Güçlü sesi ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Melek Mosso da evine gelen doğal gaz faturasına tepki gösterdi.

Şarkıcı Melek Mosso da sosyal medyadan evine gelen faturasını paylaşım sitem etti. "Kabul edemiyorum hazmedemiyorum" diyen Melek Mosso'ya 6 bin 700 TL fatura geldi.

"Gören saray ısıtıyorum sanır"

Artan fiyatlara dikkat çeken Melek Mosso, Instagram hesabından evine gelen 6 bin 700 TL'lik doğal gaz faturasını yayınlayarak "Kabul edemiyorum, hazmedemiyorum, bıktım. Gelen zamlar faturama şu şekilde yansımış. Evim büyük evet ama geçen kış kombiyi en köklediğim zaman 3 küsur gelirdi. Gören saray ısıtıyorum sanır. Ben vatandaş olarak bu faturaları ödemek için yaşamak istemiyorum. Şimdi 'paran var ödersin' diyen troller olacaktır. Arkadaşlar bu hepimizin faturasına yansıyan bir durum. Hadi ben ödeyeyim siz nasıl ödeyeceksiniz? Ben onun derdindeyim" ifadelerini kullandı.