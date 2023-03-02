Erdoğan talimat verdi beş il başkanı görevden alındı

AK Parti'de Erdoğan'ın talimatıyla beş il başkanlığına atama gerçekleştirildi. Teşkilat Başkanlığı, Erzurum İl Başkanlığı'na İbrahim Küçükoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığı'na Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Başkanlığı'na Mete Bahadır Yılmaz, Kocaeli İl Başkanlığı'na Şahin Talus ve Mersin İl Başkanlığı'na Adem Aldemir'in atandığını açıkladı.

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AK Parti'de Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin il başkanlıklarına atama gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın talimatıyla

AK Parti Teşkilat Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından gerçekleştirilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Erzurum İl Başkanlığına İbrahim Küçükoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Başkanlığına Mete Bahadır Yılmaz, Kocaeli İl Başkanlığına Şahin Talus ve Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir'in atandı" ifadeleri kullandı.

Gerçekleştirilen açıklamada, bu illerde görev alan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.