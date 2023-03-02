Kandilli'den yeni deprem uyarısı geldi! Her an 7 üzerinde olabilir hazır olun

Kahramanmaraş depreminin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilmişti. Kandilli'den korkutan uyarı geldi: Her an 7 üzeri deprem olabilir.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından binlerce canımızı yitirdik. Uzmanlar İstanbul için bir bir uyarı yaparken, Kandilli'den korkutan açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Japon bilim insanları ile birlikte 5 yıl önce Marmara fayının farklı özelliklerini anlamak için ölçümlere başladı.



Yer hareketleri sürekli olarak kaydedilerek, yer sarsıntılarının büyüklüğü, süresi, merkezi ve zamanı saptamaya yarayan sismometreler ile veriler toplanıyor. Marmara Denizi'nin 1200 metre dibinde olan cihazlar, 6 ayda bir denizin farklı noktalarına yerleştiriliyor.

Çalışmaların 5 yıldır devam ettiğini belirten Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof Dr. Haluk Özener, araştırmanın ayrıntılarını anlattı.

Özener, Marmara'nın deprem bölgesinde olduğunu vurgulayarak "Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor. Bizim yer bilimleri camiası olarak yapacağımız çalışmalar orta ve uzun vadeli. En kısa vadede yapılması gereken, bina yapı stokunun güvenli hale getirilmesi." diye konuştu.

Özener, yapı stoklarının kalitesine bakılması gerektiğinin de altını çizdi.