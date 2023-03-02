Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. İşte Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklama...
Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
4 Mart Cumartesi
13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
5 Mart Pazar
16.00 Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
6 Mart Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın