2 Mart altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcıyı şaşırtmaya devam ediyor. 2 Mart gram altın 1.112 liradan işlem görürken çeyrek altın 1.820 liradan satılıyor.Abone ol
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başladı. Dünü 1.116 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, 2 Mart yani bugün 1.112 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.820 lira, Cumhuriyet altını da 7.400 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı 1.832 dolardan işlem görüyor.
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