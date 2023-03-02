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Adana'da ormanlık alanda kan donduran olay! Kızı ile nişanlısını kafalarına sıkarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da ormanlık alanda kan donduran olay! Kızı ile nişanlısını kafalarına sıkarak öldürdü

ADANA'da evliliğe onay vermeyen baba, başka şehre kaçan kızı ile nişanlısını konuşmak için çağırdıktan sonra ormanlık alanda öldürdü. Katil zanlısı baba, yaşananları ifadesinde anlattı.

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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi’nde ormanlık alanda 28 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, çevredeki vatandaşlar başlarından vurulmuş bir erkek ile bir kadını görerek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralanan kadını özel bir hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, yaralı kadının Zülfiye Dopoğlu (24), ölen erkeğin de Abdülsamet Kocaman (27) olduğunu belirledi. Genç kadın da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana polisi olayla bağlantılı şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada öldürülen kadın ve erkeğin nişanlı olduğu belirlendi.

Polis olay yerine geliş güzergahındaki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede bir otomobilin hızla gittiği tespit edildi. Polis otomobilin hızlı gitmesinden şüphelenerek aracın sahibini tespit etti. Otomobil, hayatını kaybeden kızın babası Mehmet D.'ye (49) ait çıktı.

"Kızımı bırakmak için tarla istedi"

Polis, şüpheli babayı Sarıçam ilçesindeki evine baskın yaparak yakaladı. Zanlı, emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı babanın ifadesinde kızının Kocaman ile evlenmesine razı olmadığını belirterek, “Bu nedenle olaydan iki gün önce kızım beni polise şikayet ederek evden ayrıldı. Nişanlısı ile başka ile gittiler. Daha sonra ben telefonla nişanlısını arayıp konuştum. Nişanlısı benden kızımı bırakması karşılığında tarla istedi.

"Sen bizi buraya boşuna çağırmazsın"

-Ben de kabul ettim gelin konuşalım dedi. Adana’ya geldiler otomobilime alıp ormanlık alana gittik. Bir süre konuştuk. Kızımın nişanlısı bir süre sonra arabadan inip bana silah çekerek ‘sen bizi buraya boşuna çağırmazsın ne yapacaksın’ dedi. Ben de arabadan inip bir boşlukta Kocaman’ın üzerine atlayarak elinden silahı alıp kafasına ateş ettim. Bunun üzerine kızım da bana tepki gösterdi. Bu nedenle onu da silahı doğrulttum. Kızım kaçmaya çalıştı arkasından gidip onun da kafasına sıktım. Sonra olay yerinden otomobil ile hızla ayrıldım” dediği öne sürüldü.

Tutuklandı

Baba ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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