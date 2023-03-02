Anket rezaleti! Deprem fırsatçılığı yapan anket şirketleri! 11 şehirdeki seçmene enkaz altında mı sordunuz?

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma ve 50 binden fazla can kaybına neden olurken 13 milyon insan etkilendi. Bazı anket şirketleri ise depremin ardından yaptıkları anket sonuçlarını açıklamaya başladı. Ancak depremzedelerle nasıl görüşüp de oylarını ölçtüklerini açıklamaya muhtaç. Andy-Ar Araştırma'nın sahibi Faruk Acar, "Bugün araştırma diye açıkladığınız şey masa başında hazırlanan manipülasyondur" diyerek o anketçileri yerden yere vurdu.

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Türkiye büyük bir deprem felaketini yaşarken, bazı anket şirketleri peş peşe anketler açıklayarak "deprem iktidarın oylarını vurdu" demeye başladı. Ancak Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay başta olmak üzere 13.5 milyon kişinin direk etkilendiği, 50 binden fazla insanın öldüğü bir o kadarının da enkaz altında olduğu bölgede oyları nasıl ölçtükleri sorusu ortada kaldı. Açıklanan anketleri AK Parti'nin son seçim kampanyasını yöneten, ardından da İYİ Parti lideri Meral Akşener'le çalışan Andy-Ar Araştırma'nın sahibi Faruk Acar yerin dibine soktu.

ORC anketindeki bazı küçük partilerin yüzde 2'ya yaklaşması bazılarının da çok daha üstlere çıkması anketin güvenilirliği ile ilgili kafa karıştırdı.

ORC, 22-27 Şubat'ta anket yapmış!

ORC Araştırma, 22-27 Şubat'ta, 45 ilde 4720 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirdiğini iddia ettiği anketini açıkladı. ORC Genel Müdürü Mehmet Pösteki, "AK Parti 29.1, CHP 23.5, İYİ Parti 19.5, HDP 8.1, MHP 5.4, Gelecek Partisi 2.5, DEVA 2.3, Zafer Partisi 2, Türkiye Değişim Partisi 1.8, Büyük Birlik Partisi 1.5, Memleket Partisi 1.3, Yeniden Refah Partisi 1, diğer partiler de yüzde 2” dedi. Pösteki, "Depremin ardından AK Parti’nin oy oranının yüzde 30’un altına düştüğünü net görüyoruz" iddiasında bulundu.

DEPREM İLLERİNDE YÜZ YÜZE ANKET NASIL YAPILIR?... ORC Araştırma'nın yüz yüze anket yaptığı iller arasında depremde büyük yıkım yaşayan Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ da var. 22-27 Şubat arasında bu illerde yüz yüze anketin nasıl yapıldığı, anket için seçilen kişilerin bölge insanı mı yoksa yardıma gidenler mi olduğunun nasıl belirlendiği tam bir muamma...

Aksoy Araştırma da deprem anketi yapmış

Aksoy Araştırma ise şubat ayında yaptığı 26 ilde gerçekleşen son seçim anketine göre, AK Parti’nin oy oranında son iki ay içerisinde yüzde 2,4 gerileme görülürken; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nın yüzde 4,4 puan önüne geçti. Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy'un açıkladığı Şubat ayı anketine göre, "AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 27.3, İyi Parti yüzde 13.6, HDP yüzde 12.0, MHP yüzde 6.8, DEVA yüzde 0.9, Saadet yüzde 0.8, Gelecek yüzde 0.7, diğer yüzde 5.8" oy alıyor.

İYİ Parti'nin anketçisi anketçileri topa tuttu

Son seçimlerde AK Parti'nin kampanyasını yürüten ve seçimden sonra bir süre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte çalışan Andy-Ar Araştırma'nın patronu Faruk Acar, depremden sonra yapıldığı iddia edilen anketleri topa tutarak "Bunlar anket değil, masa başı manipülasyon" dedi. "Türkiye’nin en eski ve güvenilir araştırma kurumlarından biri olan Andy-Ar araştırma yapmamıştır. Yapamaz! Hikayeden araştırma sonucu paylaşanlara itibar etmemenizi tavsiye ederim. Çünkü Türkiye geneli bir araştırma yapmak teknik olarak imkansızdır şu anda" diyen Faruk Acar bu dönemde neden anket yapılamayacağını madde madde anlattı:

Devlet bile kaydını tutamamıştır kim nerede?

1-Deprem bölgesinde 50 bini aşkın canımız, kaybımız var! Belki ve maalesef daha fazlası.

2-Yaralılarla Sahra hastanelerinde görüşemezsiniz değil mi?

3-Bir sürü şehri terk eden insan. Örneklem değişikliği dolayısıyla tespit edemezsiniz. Devlet bile kaydını tutamamıştır kim nerede?

En az 5 şehir çadırlarda, telefonlar ankazda

4-Kurtulan insanlar çadırlarda yaşıyor! En az 5 şehir çadır kentlerde! güvenlik dolayısıyla görüşme yapamazsınız! En asgari 5 milyona yakın insan!

5-Diyelim ki çadırkentlerde yüz yüze görüşemeyeceksiniz ama telefonla ulaşabilirsiniz. İnsanlar kurtuldu ama telefonları enkazda kaldı.

Anket dediğiniz şey manipülasyon amaçlı

6-Ve diyelim ki o şehirleri örneklemden çıkardınız. Bir bölgeyi temsil etmediği için bilimsel ve Türkiye geneli sonucunu bulamazsınız. Bölgede o insanları örneklemden çıkarırsanız bugün araştırma diye açıkladığınız şey masa başı hazırlanan ve manipülasyon amaçlıdır.

7-Yani sonuçta sürekli abi ne diyorsun deprem oyları nasıl etkilemiştir sorularına da, abi gördün mü şu araştırmayı diyenlere de cevabım şudur. Andy-Ar o açıklayanlar kadar büyük değil demek ki...