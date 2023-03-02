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6'lı masanın adayı bugün belli oluyor! Kılıçdaroğlu: Açıklamak için ileri tarih veririz

6'lı masanın adayı bugün belli oluyor! Kılıçdaroğlu: Açıklamak için ileri tarih veririz

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını bugün, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda belirleyecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, adayın toplantıda belirleneceğini, ancak ismin daha sonra açıklanacağını söyledi.

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Siyasette aday tartışmaları sürerken gözler 6'lı masanın adayına çevrildi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği kritik toplantı öncesinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den "Bazen apoletlerden vazgeçmek gerekir." açıklaması geldi. Akşener isim vermedi ancak siyasi kulislerdeki bazı yorumlara göre, Akşener'in bu mesajının adresi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bir süredir kulislerde, İYİ Parti'nin adayın anketle belirlenmesini istediği konuşuluyor.

"İleri bir tarih belirleriz"

NTV'de yer alan habere göre CHP lideri Kılıçdaroğlu ise adayın belirleneceği kritik toplantı öncesinde bir grup gazeteci ile bir araya geldi.

Adayın isminin toplantının ardından açıklanmayacağı ifade ederek "Nasıl ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini liderler olarak belirledik ama açıklaması için bir tarih verdik. Anayasa metni ile ilgili olarak da benzer bir yol izledik. Burada da benzer bir durum olur. Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz..." dedi.

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