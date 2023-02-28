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Mansur Yavaş ilk kez 'aday olurum' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener anlaştı denmişti

Mansur Yavaş ilk kez 'aday olurum' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener anlaştı denmişti

ALTILI Masa'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu cevabını ararken, adaylar arasında sık sık ismi öne çıkan ancak bu konuda hiç konuşmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk kez adaylık sinyali verdi. Mansur Yavaş, "Altılı masa karar verirse görev kabul ederim" dedi.

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Altılı Masa 2 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayının görüşüleceği toplantı için hazırlıkları başlattı. Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener ikili görüşme gerçekleştirirken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün liderler turuna başladı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Mansur Yavaş üzerinde anlaştıkları iddia edildi. Bu iddianın ardından Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı için ilk kez "olurum" dedi. 

Kılıçdaroğlu ile Akşener anlaştı iddiası

Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı krizini dün sürpriz şekilde gerçekleştirilen Kemal kılıçdaroğlu-Meral Akşener zirvesiyle aşmış bir görüntü verirken, Mansur Yavaş ismi öne çıktı. Partisinden cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda tam yetki alan Kılıçdaroğlu ile Akşener'in Mansur Yavaş'ın dünkü görüşmede adaylığı konusunda anlaştıkları iddia edilmişti. 

Anketlerde en güçlü aday olarak çıkıyordu

 Bugüne kadar yapılan tüm anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında en çok oyu alan isim olarak öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık konusunda hiç konuşmamıştı. Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesine ilişkin kulislerin ardından Yavaş ilk kez "aday olurum" açıklaması yaptı. 

Talebim yok ancak görev sayarım

FOX Tv Çalar saat canlı yayınına katılan Mansur Yavaş, "Altılı Masa bu konuda ne karar verirse ona uyacağız. Genel Başkan aday gösterilirse onu destekleriz. Başka bir isim gösterilirse onu destekleriz. Benim böyle bir talebim yok ancak Altılı Masa böyle bir karar verirse bunu bir görev olarak kabul ederim” diye konuştu. Böylece Millet İttifakı'nın adayı Mansur yavaş iddiaları daha da güçlendi. Gözler 2 Mart'taki toplantıya çevrildi. 

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