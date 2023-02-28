Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli yeni takımını açıkladı! Hükümet istifa sloganlarına sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Konyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor maçlarında tribünlerde atılan 'hükümet istifa' sloganları için "Holigan gruba verilmiş zillet komplosudur" diyerek sert tepki gösterdi. Beşiktaş üyeliğinden istafa ettiğini açıklayan Bahçeli, "Bundan böyle ben artık Karagümlüklüyüm. Karagümrükspor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte dün afet bölgesi olan Adıyaman'ı ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Daha önce Beşiktaş'tan istafa ettiğini açıklayan Bahçeli konuşmasında yeni tutuğu takımı açıklarken, tribündelerde atılan 'hükümet istifa' sloganlarına da tepki gösterdi. Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "depremzedelere çadır, konteyner ve tuvalet götüremediniz" sözleri üzerine "Öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu komadadır. Aklını ve siyasi ahlakını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:



Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum...

Allah'tan geldiğimiz yine ona döneceğimiz manevi bir hakikattir. Tarih sürecini felaketlere göğüs gererek ayakta kalmayı başarmış toplum ya da milletlerin marifet ya da mükafatı olarak tarif etmek yanlış olmasa gerektir.

Türk milletinin hem tarih yapan hem de tarih yazan bir millet olduğu hemen fark edilecektir.

Felaketler karşısında günübirlik tavır ve tepkiden daha kalıcı davranış güzelliği gelişmiş ve yerleşmiştir.

563 bin vatandaşımız tahliye edildi

6 Şubat 2023 tarihindeki depremler yaygın bir kayba yol açmıştır. 7’den 70’e her vatandaşımızı hüzünle sarsmıştır. 20 Şubat 2023 tarihinde Defne’deki deprem ile dün meydana gelen deprem acılarımıza acı katmış, endişelerimizi artırmıştır. Şu ana kadar 563 bin vatandaşımız tahliye edilmiştir.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diliyor, yaralılarımıza şifa diliyorum.

Depremlerden zarar gören insan sayımız çok fazla coğrafi sahamız çok geniştir. Bu çerçevede ister istemez bazı eksikliklerin, hizmetlerin temininde bazı yetersizliklerin vuku bulması olağandır, normaldir.

Devleti suçlayanlar art niyetlidir

Devleti ve hükümeti suçlayanlar art niyetlidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm unsurları ile görevinin başındadır. Felaketten siyasi ve ekonomik rant devşirmeye heveslenenlerin devleti töhmet altında bırakıp mesnetsiz şekilde karalama arayışı bozgunculuktur.

Bundan sonra Karagümrüklüyüm

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan bazı futbol müsabakalarında 'hükümet istifa' bağırtısını koro halinde seslendirilmesi deprem felaketinde hayatını kaybetmiş kardeşlerimize ve depremzede kardeşlerimize büyük bir saygısızlıktır. Spor demek ahlaklı olmak demektir. Hükümeti istifaya davet etmek bir avuç fanatik gruba sipariş verilmiş zillet komplosudur.Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça kurgu içindedir. Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım, ben bundan sonra Karagümrüklüyüm. Karagümrük sporuna gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim.

Deprem bölgelerinde inceleme

Yaralar hızla sarılmakta, her insanımızın elinden tutulmakta, hiç kimse aç ve açıkta bırakılmamaktadır. Devlet çevik ve çelik iradesiyle alandadır, milletiyle iç içedir.

11 ilimizi kapsamına alan yeni yerleşim alanlarının haritası paylaşılmış, bölge insanı derin bir nefes almıştır. İlk etapta 199 bin 739 kalıcı konut ile 73 bin köy evi yapılması planlanmıştır. Yapılan binaların ilk teslimatının 7 ay sonra gerçekleşmesi beklenmektedir.

Yeis ve yılgınlığa hiç gerek yoktur. Cumhur İttifakı vatandaşların konutlarını yapacak, deprem travmasını telafi edecektir.

Bazı köşe yazarları, tetikçi medya organları orman alanlarının da konut için kullanılacağını hangi bilgi ve belgeye dayanarak söylemektedir. Orman vasfını kaybetmiş alanlara konut yapmanın neresinde sakınca olacaktır?

"Kılıçdaroğlu aklını ve siyasi ahlakını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir"

Geçmişte CHP'den milletvekili bir kalem sahibi, 23 Şubat 20232te "Depremin üzerinden 2 hafta geçti insanlar başını sokacak bir çadıra muhtaç. Gördük ki çadır devleti bile değiliz" demiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini çadır devletinin de aşağısına çekmeye çalışan bu sapık milletvekili ve çürük köşe yazarı edepsizdir, kemiksizdir, ciğersizdir. Vicdanını kin ve nefret sarmıştır.

Bir kez olsun insan olmayı denemiyorlar, bir kez olsun şerefli davranmayı başaramıyorlar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremzedelere çadır, konteyner ve tuvalet götüremediniz, demiştir. Öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu komadadır. Aklını ve siyasi ahlakını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir.