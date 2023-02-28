MİT azılı PKK'lı teröristi Irak'ın Süleymaniye kentinden Türkiye'ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.Abone ol
MİT, başarılı yurt dışı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Milli İstihbarat Teşkilatı, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.
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