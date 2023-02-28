BIST 5.229
DOLAR 18,89
EURO 19,99
ALTIN 1.102,09
HABER /  GÜNCEL

MİT azılı PKK'lı teröristi Irak'ın Süleymaniye kentinden Türkiye'ye getirdi

MİT azılı PKK'lı teröristi Irak'ın Süleymaniye kentinden Türkiye'ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.

Abone ol

MİT, başarılı yurt dışı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Milli İstihbarat Teşkilatı, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.

Ayrıntılar birazdan...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Evine giremeyen depremzede aile bir kez daha yıkıldı uygun fiyatı görünce aradılar sonrası kabus
Foto Galeri Evine giremeyen depremzede aile bir kez daha yıkıldı uygun fiyatı görünce aradılar sonrası kabus Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da yeni deprem oldu! AFAD duyurdu şiddeti kaç?
Malatya'da yeni deprem oldu! AFAD duyurdu şiddeti kaç?
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa edecek mi? 'Böyle bir başarı ortaya koymuşken istifa etmem!'
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa edecek mi? 'Böyle bir başarı ortaya koymuşken istifa etmem!'
6 yaşındaki evlendirildiği iddia edilmişti Davanın ikinci duruşması görüldü
6 yaşındaki evlendirildiği iddia edilmişti Davanın ikinci duruşması görüldü
Malatya'da 5.6'lık depremde enkaz altında kalmıştı! Bedih Kış'ın cansız bedenine ulaşıldı
Malatya'da 5.6'lık depremde enkaz altında kalmıştı! Bedih Kış'ın cansız bedenine ulaşıldı
TMSF, Türk Ticaret Bankası'nı satışa çıkardı ihale tarihi belli oldu
TMSF, Türk Ticaret Bankası'nı satışa çıkardı ihale tarihi belli oldu
Depremde mahalle yerle bir oldu, geride bir tek muhtar kaldı! Son durumu gözyaşları içinde anlattı
Depremde mahalle yerle bir oldu, geride bir tek muhtar kaldı! Son durumu gözyaşları içinde anlattı
Futbolda en iyiler seçildi! Lionel Messi üçüncü kez kazandı, yılın golü ödülünde bir ilk gerçekleşti
Futbolda en iyiler seçildi! Lionel Messi üçüncü kez kazandı, yılın golü ödülünde bir ilk gerçekleşti
Ekrem İmamoğlu duyurdu: Deprem Seferberlik Planımızı çarşamba günü açıklıyoruz
Ekrem İmamoğlu duyurdu: Deprem Seferberlik Planımızı çarşamba günü açıklıyoruz
Sivasspor’un rakibi Fiorentina deplasmanda kazandı
Sivasspor’un rakibi Fiorentina deplasmanda kazandı
Merkez Bankası yeni kararı duyurdu! Süre uzatıldı
Merkez Bankası yeni kararı duyurdu! Süre uzatıldı
Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Jeoloji mühendisi Uğur Temiz'den diri fay hatlarıyla ilgili korkutan açıklama
Jeoloji mühendisi Uğur Temiz'den diri fay hatlarıyla ilgili korkutan açıklama