Ekrem İmamoğlu duyurdu: Deprem Seferberlik Planımızı çarşamba günü açıklıyoruz

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası Marmara Depremi nedeniyle çalışmalarını hızlandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çarşamba günü saat 13:00'da "İstanbul Deprem Seferberlik Planını" açıklayacaklarını duyurdu.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Çarşamba günü saat 13:00'da "İstanbul Deprem Seferberlik Planını" açıklayacaklarını duyurdu.

İmamoğlu, "Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım." dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul Deprem Seferberlik Planımızı Çarşamba günü saat 13.00’te açıklıyoruz. Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım."





İmamoğlu iki gün önce şunları demişti:

“Eğer gerçekçi olacaksak şunu en baştan itiraf edelim. Bugün İstanbul’u hakkını vererek depreme hazırlıklı hale getirmek demek Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının üzerinde bir kaynak gerektiriyor. Bir konutun maliyetinin en iyimser haliyle 1 milyon liranın üzerinde olduğu bir ortamda sadece bina stoku açısından 90 bin ağır hasarlı ya da çok ağır hasarlı binadan söz ediyoruz.