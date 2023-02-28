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İş yerinin kapısında oldu! Çok korkunç yere yığıldı kanlar içinde kaldı

İş yerinin kapısında oldu! Çok korkunç yere yığıldı kanlar içinde kaldı

AMASYA'da iş yerinin önünde duran Celaleddin Kayış akli dengesi yerinde olmayan kişinin attığı asfalt parçası ile ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken talihsiz adamın durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Edinilen bilgiye göre, iş yerinden çıkan Celaleddin Kayış’ın kafasına akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahsın attığı büyük asfalt parçası isabet etti. Yere düşerek hareketsiz halde yatan evli ve 3 çocuk babası Kayış ağır yaralandı.

 İlk müdahalesi yapılan Kayış, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayış'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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