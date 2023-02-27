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CHP'li Gürsel Erol'dan TOKİ konutlarına övgü

CHP'li Gürsel Erol'dan TOKİ konutlarına övgü

CHP'li Gürsel Erol, Elazığ depreminin ardından yapılan TOKİ konutlarının şehri büyük bir yıkımdan kurtardığını söyledi. Erol ayrıca TOKİ'nin yaptığı konutların sağlamlığını da övdü.

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11 ili etkileyen binalar binlerce canımıza mezar oldu. Meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki TOKİ konutlarında herhangi bir sıkıntı görülmedi.

Böylelikle TOKİ'nin yaptığı konutların sağlamlığı kanıtlanmış oldu.

"TOKİ o konutları yapmasaydı çok can kaybımız olurdu"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da Habertürk ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li Erol, TOKİ'nin Elazığ'da yaptığı konutları övdü.

Erol, Elazığ depreminin ardından TOKİ'nin yaptığı konutlar olmasaydı Elazığ'ın da Kahramanmaraş ve Hatay'la aynı kaderi yaşayacağını söyledi.

"TOKİ'nin konutlarında mühendislik olarak başarı var"

CHP'li Gürsel Erol'un konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

Bu deprem 11 ilde oldu. Elazığ’ı da etkiledi. Ama 2020 yılındaki deprem Elazığ için müthiş bir şans oldu. 3 bina yıkıldı 37 can kaybı oldu. Ama arkasından TOKİ 25 bin konut yaptı. Eğer TOKİ o 25 bin konutu yapmamış olsaydı, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar yıkılmamış olsaydı, bugün bizim de daha çok can kaybımız olabilirdi. Ama TOKİ’nin yaptığı konutlarda mühendislik olarak bir başarı var. İşin planlanması, ihale süreçleri, kabulleri bir süreç var.

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