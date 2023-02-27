BIST 5.197
DOLAR 18,88
EURO 20,01
ALTIN 1.102,46
HABER /  GÜNCEL

Bakanlık duyurdu! Akdeniz'de NATO tatbikatı!

Bakanlık duyurdu! Akdeniz'de NATO tatbikatı!

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun Orta Akdeniz'de gerçekleştirdiği "Dynamic Manta 2023" tatbikatına denizaltı TCG PREVEZE ve TCG BARBAROS fırkateyniyle katılım sağlandığını duyurdu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından NATO'nun Orta Akdeniz'de 27 Şubat-10 Mart tarihleri arasında İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Dynamic Manta 2023" tatbikatına katılım sağlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dynamic Manta-2023 tatbikatı, 27 Şubat-10 Mart 2023 tarihleri arasında Orta Akdeniz’de İtalya ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Tatbikata TCG Preveze denizaltımız ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevli TCG Barbaros fırkateynimiz ile katılıyoruz” ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Farah Zeynep Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik istemesine tepki
Farah Zeynep Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik istemesine tepki
OHAL Kararnamesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
OHAL Kararnamesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Gürcistan'a kaçan Galip Öztürk'e uyuşturucu nedeniyle hapis cezası
Gürcistan'a kaçan Galip Öztürk'e uyuşturucu nedeniyle hapis cezası
Otlu peynir ikram edilen Çinli duygularını ilk kez anlattı
Otlu peynir ikram edilen Çinli duygularını ilk kez anlattı
ABD Büyükelçiliğinden Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür mesajı
ABD Büyükelçiliğinden Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür mesajı
Kayıp mankenin akıbeti kan dondurdu: Kafatası çorba tenceresinden çıktı
Kayıp mankenin akıbeti kan dondurdu: Kafatası çorba tenceresinden çıktı
Bakanlık fahiş fiyat artışları için harekete geçti!
Bakanlık fahiş fiyat artışları için harekete geçti!
Şişli'de bina çöktü! Ekipler sevk edildi
Şişli'de bina çöktü! Ekipler sevk edildi
Depremde 8 kişilik aileden sadece o hayatta kaldı: Annem karla oynamamıza izin verseydi böyle olmazdı
Depremde 8 kişilik aileden sadece o hayatta kaldı: Annem karla oynamamıza izin verseydi böyle olmazdı
Mısır Dışişleri Bakanı 10 yıl sonra Türkiye'de Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü
Mısır Dışişleri Bakanı 10 yıl sonra Türkiye'de Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan depremzedelere 100 milyon liralık nakdi yardım
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan depremzedelere 100 milyon liralık nakdi yardım
Edremit Belediyesi kurtarma ekibini derinden etkileyen olay! Ekip şefi anlattı
Edremit Belediyesi kurtarma ekibini derinden etkileyen olay! Ekip şefi anlattı