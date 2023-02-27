Mısır Dışişleri Bakanı 10 yıl sonra Türkiye'de Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2013'ten bu yana ilk kez Türkiye'yi ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Mısır ile ilişkilerimizde yeni sayfalar açıyoruz. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin yararınadır. Mısır'ın güçlü olması hepimizin yararınadır" dedi.

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Çavuşoğlu, depremlerin ardından "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunan Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'yi Adana Havalimanı'nda karşıladı.

Çavuşoğlu ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri, Mısır’dan yardım malzemesi taşıyan “El Hürriye” gemisinin yanaştığı Mersin Uluslararası Limanı’nda açıklama yaptı.

Depremzedeler için gönderdikleri yardımlardan dolayı Mısır'a ve halkına teşekkür eden Çavuşoğlu, depremin hemen ardından Mısır'dan yardımların gelmeye başladığını belirtti.

"520 bin tonluk ilave yardım geldi"

Çavuşoğlu, "(Mısırdan gelen) Birinci gemi ciddi miktarda insani yardım ulaştırmıştı, ayrıca hava kargoyla da gerek Mısır halkının verdikleri yardımlar, büyükelçiliğimizin koordinasyonunda gerekse de oradaki yaşayan vatandaş ve firmalarımızın gönderdiği yardımlar ülkemize geldi. Hemen arkamızda gördüğünüz ikinci gemiyle de yine aynı şekilde Mısır'dan gıda, giysi, barınma, tıbbi malzeme dahil yaklaşık 520 bin tonluk ilave yardım geldi" dedi.

Dostluk ve kardeşliğin zor zamanlarda belli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Mısır devleti ve Mısır halkı Türkiye'nin ve Türk halkının dostu ve kardeşi olduğunu bu zor zamanlarda gösterdi. Bir kere daha teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

"İlişkilerde yeni sayfalar açıyoruz"

Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerde yeni sayfalar açıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Doha'da yaptığı görüşmenin de son derece verimli olduğunu kaydederek, Şükri ile Adana Şakir Paşa Havalimanı'nda yaptığı görüşmede de bu ilişkileri geliştirmek için atılacak adımları ele aldıklarını aktardı.

"Mısır'ın güçlü olması hepimizin yararınadır"

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır ama sadece her iki ülke için değil, bölgemizin istikrarı, huzuru ve kalkınması için de son derece önemlidir. İlişkilerimizin soğuk olduğu dönemde de sık sık vurguladığım gibi Mısır Akdeniz için, Arap dünyası için, İslam dünyası için, Filistin için, Afrika için, bizler için önemli bir ülkedir. Mısır’ın güçlü olması hepimizin yararınadır.

Ben inanıyorum ki ilişkilerimizi çok daha iyi seviyeye getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Kardeşim Şükri’nin burada Türkiye’de olması bizim için son derece önemli ve anlamlıdır. Bu ziyaret için de kendisine çok çok teşekkür etmek istiyorum."

İç savaşın başlamasından bu yana Mısır'dan ilk Suriye ziyareti

Mısır Dışişleri Bakanı, ziyaretleri kapsamında pazartesi ilk olarak Şam'ı ziyaret etti. Böylece iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ilk kez bir Mısırlı yetkili, Suriye'ye resmi düzeyde ziyarette bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, “Ziyaretlerin amacının depremin ardından iki ülke ve kardeş halklarıyla dayanışma göstermek olduğunu" ifade etti.

Türkiye Mısır İlişkileri askıya alınmıştı

Mısır’da, dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es-Sisi, 3 Temmuz 2013’te askeri darbe yapmıştı. Seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi, askeri darbenin ardından görevinden alınıp hapse atılmıştı. Türkiye, Mursi’nin yerine Sisi geçince, büyükelçisini çekerek Mısır ile ilişkilerini askıya almıştı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar seviyesinde yürütülüyor.

Erdoğan ve Sisi görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Kasım 2022'de FIFA 2022 Dünya Kupası’nın açılış töreni için gittiği Katar’da Sisi ile görüşmüştü. Sisi, 7 Şubat'ta Erdoğan'ı arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulunmuştu.