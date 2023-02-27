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Sion'a transfer olan Balotteli'ye büyük şok! Taraftarlar formasını yaktı

Sion'a transfer olan Balotteli'ye büyük şok! Taraftarlar formasını yaktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Mario Balotelli, İsviçre'de şoke eden bir olay yaşadı. İsviçre'de 11 haftadır maç kazanamayan Sion'un taraftarları, Mario Balotelli'nin formasını ateşe verdi.

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Sion taraftarları, St. Gallen karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından çılgına döndü.  İsviçre Ligi'nde galibiyet hasreti 11 maça çıkan Sion'da taraftarlar hıncını futbolculardan çıkardı. Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Mario Balotelli tepkilerden en çok nasibini alan futbolcu oldu.

Çileden çıkan taraftarlar, İtalyan forvetin formasını yaktı. Taraftarlar ayrıca 32 yaşındaki golcü kenara gelirken tepkilerini ıslıklarla dile getirdi.

"Türkiye'ye geri dön"

"Ya kendini ada, formanı onurlandır ya da Türkiye'ye geri dön" diyerek tepki gösteren Sion taraftarı, Balotelli'nin formasını ateşe verdi. Sion taraftarları Balotelli'nin Demirspor'a dönmek için kötü oynadığına inanıyor.

Mario Balotelli, İsviçre Süper Ligi'nde 15'inci haftada Basel ile oynadıkları maçta da skandal bir olaya imza atmıştı. Basel taraftarının tepkisi sonrası sinirlernen İtalyan futbolcu, taraftarlara orta parmağını göstermişti.

Balotelli'nin yaptığı skandal hareketi maçın hakemi görmemiş ve İtalyan golcü kırmızı kartla cezalandırılmamıştı. Bu hareketin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Mario Balotelli'ye 1 maç men cezası verilmişti.

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