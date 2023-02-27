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Deva Partisi Lideri Babacan'dan Erdoğan'a helallik çıkışı! Sorumluluktan kaçamazsın

Deva Partisi Lideri Babacan'dan Erdoğan'a helallik çıkışı! Sorumluluktan kaçamazsın

DEVA Partisi lideri Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, deprem felaketinin ilk günlerinde bölgeye yardım götürülmediği için Adıyaman'dan helallik istemesine sosyal medya hesabından cevap verdi.

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DEVA Partisi lideri Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, deprem felaketinin ilk günlerinde bölgeye yardım götürülmediği için Adıyaman'dan helallik istemesine "Sayın Erdoğan, helalliği kalanlardan değil ihmaliniz yüzünden vefat edenlerden istemeniz gerekiyor. Sadece helallik isteyip sorumluluktan da kaçamazsınız. İlk 48 saatteki gecikmeler nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, deprem felaketinin ilk günlerinde bölgeye yardım götürülmediği için helallik istedi. Cumhurbaşkanı, "Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum" diye konuştu.

Erdoğan 'İstediğimiz çalışmayı yürütemedik' diyerek helallik istedi

Sadece helallik isteyip sorumluluktan da kaçamazsınız

Erdoğan'ın gündem olan açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sayın Erdoğan, helalliği kalanlardan değil ihmaliniz yüzünden vefat edenlerden istemeniz gerekiyor. Sadece helallik isteyip sorumluluktan da kaçamazsınız. İlk 48 saatteki gecikmeler nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?" ifadelerini kullandı.

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