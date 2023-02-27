AK Parti, başörtü için anayasa değişikliği teklifini geri çekiyor!

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirmek için Meclis'e sunduğu anayasa teklifini geri çekiyor. Muhalefet partileri destek vermemişti...

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkenin gündemi ve öncelikleriyle birlikte siyasetin gündemi de değişti.

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesini de içeren anayasa teklifini geri çekeceğini yazdı.

"Seçime üç aydan az bir zaman kalmışken, gerginliği ve kutuplaşmayı körükleyen bazı yaklaşımlardan da imtina ediliyor. Bunlardan biri de başörtüsü meselesi" diyen Aydemir şunları yazdı:

Erdoğan'ın talimatıyla belirlendi...

- AK Parti grubunda yapılan değerlendirmede başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin, Genel Kurul’a getirilmemesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, TBMM gündemine getirilecek öncelikli konular belirlenirken, başörtüsü meselesi kapsam dışında bırakıldı. Bu süreçte, yeni bir gerginliğe ve kutuplaşmaya yol açacak bu düzenlemede AK Parti ısrarcı olmayacak.