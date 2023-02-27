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Bir köy tehlike altında! Depremde ikiye bölündü!

Bir köy tehlike altında! Depremde ikiye bölündü!

Kahramanmaraş'ın Şahinkaya mahallesinde, depremler sırasında koyan kaya parçaları köyü tehdit ediyor. Mahalle muhtar azası Ömer Budak, "Kaya uçma tehlikesi olan bölgelerimiz çok. Evlere, ahırlara zarar veren kayalarımız var." ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş'ın Şahinkaya mahallesi, dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle risk altında. Mahallenin taşınması konusunda görüşmeler yapıldığını kaydeden mahallenin muhtarı, "Kaya uçma tehlikesi olan bölgelerimiz çok. Evlere, ahırlara zarar veren kayalarımız var" dedi.

Onikişubat ilçesine bağlı yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Şahinkayası Mahallesi de, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilendi.

Mahalleye adını veren ve yerleşim birimine hakim yükseklikte bulunan Şahinkayası'nda "kale" adı verilen mevkiden ikinci depremin ardından kopan parçalar, bir kamyon ve eve hasar verdi.

Evin önünde bulunan ağıla da isabet eden kaya parçaları, 70 küçükbaş hayvanı telef etti. Mahalle muhtar azası Ömer Budak, bölgenin dağlık yapıya sahip olduğunu anlattı.

Sarsıntıda düşen kaya parçaları nedeniyle köyün risk altında bulunduğunu ifade eden Budak, "Kaya uçma tehlikesi olan bölgelerimiz çok. Evlere, ahırlara zarar veren kayalarımız var. Milletvekillerimiz, yetkililerimiz geldi, yerinde tespit yapıldı. Şu anda yaralarımız sarılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Budak, kaya parçalarının tehlike oluşturmaması için belediye ekiplerinin önlem alındığını aktararak, ayrıca mahallenin taşınması konusunda görüşmeler yapıldığını söyledi.

Mahalle sakinlerinden Bilal Karasu, ikinci depremde afeti canlı canlı yaşadıklarını dile getirdi.

Kaya parçalarının önce evinin önündeki kamyonuna, ardından hayvan barınağına çarptığını anlatan Karasu, 70 küçükbaş hayvanının telef olduğunu, evinin 2 kolonunun da hasar gördüğünü kaydetti.

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