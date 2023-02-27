Kızılay'dan son dakika Ahbab açıklaması! Evet Ahbab derneğine çadır ve gıda sattık

Depremin ardından Ahbap ve Türk Eczacılar Birliği'ne çadır ve konserveleri parayla sattığı ortaya çıkan Kızılay'dan yeni bir açıklama daha geldi. Haluk levent, "Kızılay'dan sadece çadır değil, gıda da satın aldık" demişti. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Haluk Levent'in açıklamalarını doğruladı...

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yetersiz kalmasıyla yoğun eleştirilere neden olan Kızılay'ın Ahbap Derneği ve Türk Eczacılar Birliği'ne çadırları parayla sattığı ortaya çıkmıştı. Kızılay skandalı bununla da kalmamış, Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent canlı yayında sadece çadırları değil konserve gıdaları da Kızılay'dan satın aldıklarını açıklamıştı. Yoğun tepkilerin ardından açıklama yapan Kızılay, skandalı doğrulamıştı. Hatta Kızılay Başkanı Kerem Kınık, CNN Türk canlı yayınında 'büyütülecek bir olay olmadığını' iddia etmişti.

Kızılay değil, Kızılay'ın şirketi sattı!

Kızılay'ın çadır ve gıda satışına tepkiler çığ gibi çoğalırken Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık, Twitter'da yeni bir açıklama yaptı. Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in "Kızılay kurumunun alt iştiraki olan Kızılay Lojistik A.Ş den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık" açıklamasını alıntılayan Kınık, "Ahbap ile tesis edilen ticari ilişki de Kızılay Cemiyeti ile değil Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir" savunmasını yaptı. Kınık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kızılay 'kesinlikle satmamaktadır' deyip...

"Kızılay Cemiyeti kendisine gelen BAĞIŞLARI ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır, kesinlikle SATMAMAKTADIR"... Basında yeralan konu Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir Kızılay Lojistik A.Ş., Afet, İnsani Yardım, Sağlık, Savaş Lojistiğinde uzmanlaşmış uluslararası humaniter sektörün en büyük lojistik firmalarından biridir ve gelirlerinin tamamını insani yardım amaçlı Kızılay Cemiyetine aktarmaktadır.

Afet zamanlarında gıda zinciri...

Zor zamanlarda, zor bölgelere, yüksek kapasite ile uluslararası kalite standartlarında tedarik zinciri kurarak destek veren Kızılay Lojistik şirketimiz hazır Gıda, Kuru Gıda, Hijyen Setleri, Mutfak Setleri gibi insani yardım malzemelerini BM, STK vb’lerine tedarik etmektedir. Kızılay Lojistik, bu hizmetleri uzmanlaşmış bir şirket olarak gerçekleştirmekte ve sektöre değer katarken Kızılay Cemiyetine de gelir üretmektedir.

Bağışları kesinlikle satmıyoruz

Kesinlikle KIZILAYA TESLİM EDİLEN BAĞIŞLAR SATILMAMAKTADIR. Bağışlar doğrudan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırılmaktadır. Ahbap ile tesis edilen ticari ilişki de Kızılay Cemiyeti ile değil Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir. En zor zamanlarda vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenilir gıda temini konusunda uzmanlaşmış kapasitesi ile hizmet verilmeye devam edilmektedir. "