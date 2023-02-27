AK Partili vekil Beşiktaş kongre üyeliğinden istifa etti

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Beşiktaş JK Kongre üyeliğinden istifa etti. Subaşı "Böyle taraftarlık olmaz. Bunun adı; Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir zamanda kaos ve kargaşaya zemin hazırlamaktır." dedi.

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, BJK Kongre üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medyadan açıkladı.

Subaşı, "Böyle taraftarlık olmaz. Bunun adı; Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir zamanda kaos ve kargaşaya zemin hazırlamaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza, Devlet Başkanımıza yapılan saygısızlığı kınıyorum. 27 .02.2023 tarihi ile @Besiktas kongre üyeliğinden istifa ediyorum" açıklaması yaptı.