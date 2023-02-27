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AK Partili vekil Beşiktaş kongre üyeliğinden istifa etti

AK Partili vekil Beşiktaş kongre üyeliğinden istifa etti

 AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Beşiktaş JK Kongre üyeliğinden istifa etti. Subaşı "Böyle taraftarlık olmaz. Bunun adı; Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir zamanda kaos ve kargaşaya zemin hazırlamaktır." dedi.

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, BJK Kongre üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medyadan açıkladı.

Subaşı, "Böyle taraftarlık olmaz. Bunun adı; Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir zamanda kaos ve kargaşaya zemin hazırlamaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza, Devlet Başkanımıza yapılan saygısızlığı kınıyorum. 27 .02.2023 tarihi ile @Besiktas kongre üyeliğinden istifa ediyorum" açıklaması yaptı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Fenerbahçe-Konyaspor maçında bir grup taraftarın tepki çeken 'Hükümet istifa' sloganlarına sert tepki göstererek 'Maçlar seyircisiz oynansın' çağrısında bulunmuştu. MHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada,“Beşiktaş JK-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır” denildi.

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