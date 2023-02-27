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TÜİK açıkladı! Ekonomik güven endeksi şubatta geriledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TÜİK açıkladı! Ekonomik güven endeksi şubatta geriledi

Ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,3 iken, şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı.

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Şubat ayı ekonomik güven endeksi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Bir önceki aya göre şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 115,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 123,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalarak 89,8 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ise yüzde 4,3 oranında artarak 82,5 değerini aldı.

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