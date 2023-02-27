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Depremde zihinsel engelli çocuklarıyla balkondan atladılar! Annenin tek tesellisi oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Depremde zihinsel engelli çocuklarıyla balkondan atladılar! Annenin tek tesellisi oldu

HATAY'da deprem anında evin kolonları patlayınca kapıdan çıkamayan aile, 2 zihinsel çocuklarıyla birlikte balkondan atlayarak kurtuldu. Daha önce 2 evladını kaybeden anne, evsiz kalmanın üzüntüsünü yaşarken tek tesellisi diğer 2 çocuğunun hayatta kalması oldu.

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‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7, ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. Binlerce ev de deprem nedeniyle yıkılırken insanlar çadırkent ve konteyner kentlerde yaşamını sürdürüyor. Depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay’da ise depremden kurtulan insanların hikayeleri yürekleri burkuyor. Bu ailelerden birisi de Selva (60) ve Muhanna Genç (60) çifti.

Çift, Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi’nde zihinsel engelli Dila (32) ve Ali (28) isimli çocuklarıyla hayatlarını sürdürürken 6 Şubat’ta felaketi yaşadı. 2 katlı müstakil evlerinin 2.katında oturan çift, ilk depremde evlerinin kolonlarının patlamasıyla kapılarını açamadıkları için çocuklarıyla birlikte balkondan atladı.

Öğle saatine kadar otomobillerinde kalan Genç ailesinin ikinci depremde ise evlerinin bir bölümü tamamen yıkıldı. Şimdi çadırda kalan aile, zihinsel engelli çocuklarıyla yeni bir eve geçmenin özlemini kuruyor.

“Kendi canımı unuttum”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Selva Genç, “Deprem günü çok kötüydü. Kendi canımı unuttum, çocuklarımı kurtarmanın telaşına düştüm. Önce ben atladım sonrada eşim çocukları bana attı. Çok kötüydü, her şey biran da oldu. Yıllardır oturduğum evim yerle bir oldu ikinci depremde” dedi.

“Allah onları bana bağışladı”

Tek tesellisinin çocuklarına bir şey olmaması olduğunu belirten Genç, “Çocuklarımı kurtardığım için çok mutluyum. İyi ki onlara bir şey olmadı. Daha önce de 2 kez evlat acısı yaşamıştım. Allah onları bana bağışladı” diye konuştu.

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