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İzmir'den yola çıkan göçmen teknesi İtalya'da battı! 59 kişi öldü bir Türk gözaltında

İzmir'den yola çıkan göçmen teknesi İtalya'da battı! 59 kişi öldü bir Türk gözaltında

İTALYA’nın Calabria bölgesi kıyısında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu aralarında yeni doğmuş bir bebek ve başka çocukların da olduğu 59 kişi hayatını kaybetti. Kaçak göçmenleri taşıyan Tteknenin Türkiye'den yola çıktığı belirlendi. Bir Türk gözaltına alındı...

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Akdeniz'de yeni göçmen faciası. İtalya’nın Calabria bölgesi kıyısında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu aralarında yeni doğmuş bir bebek ve başka çocukların da olduğu 59 kişi hayatını kaybetti. The Guardian’da yer alan habere göre, İtalyan yetkililer hayatını kaybedenlerin bir çoğunun cesedini İtalya’da bulunan turistik bir sahilde bulurken kalanı da denizde bulundu.

4 gün önce İzmir'den yola çıkmış

80 kişinin kurtulduğu kazada hayatta kalanlar, bir kayaya çarptıktan sonra iki ayrılan gemide 140-150 kişi olduğunu söyledi. Geminin Türkiye’den dört gün önce çıktığı, içinde Afganistan, Pakistan ve İran uyruklular olduğu belirtildi. Yerel yönetimden Manuela Curra, İngiliz haber ajansı Reuters’a “Sağ kalanlara göre gemide 140-150 insan vardı. Gemi 3 ya da 4 gün önce Türkiye’nin batısındaki İzmir’den yola çıkmış” dedi.

Bir Türk insan kaçakçısı gözaltında

Bir Türk vatandaşı insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Sağ koalisyon hükümetinin Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, "İnsan kaçakçıları tarafından yaşamları yarım bırakılan çok sayıdaki insan için derin üzüntü duyuyorum. Sadece 20 metre uzunluğundaki tekneyi olumsuz hava koşullarında 200 kadar kişiyle denize indirmek suçtur." ifadelerini kullandı.

O teknelerin kalkış noktalarından

Meloni, ölenlerin üzerinden spekülasyon yapılmaması gerektiğini belirterek, "Hükümet, göçmen teknelerinin kalkış noktalarından hareket etmelerini, dolayısıyla bu trajedileri önlemeye kararlıdır ve menşe devletlerden en üst düzeyde işbirliği talep ederek bunu yapmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

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