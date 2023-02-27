Samandağ Belediye Başkanı'ndan şok iddialar! Bugüne kadar devletten bana tek çadır gelmedi

HATAY'ın Samandağ İlçe Belediye Başkanı CHP'li Refik Eryılmaz'dan şoke eden çadır iddiaları geldi. "15 bin çadır lazım! Bugüne kadar devletten bana bir tane çadır gelmedi" diyen Eryılmaz, “Buraya AFAD 3. gün geldi, Kızılay zaten hiç yok, 10 tane çadırı var görüntü alma amaçlı” iddiasında bulundu.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkımın yaşandığı illerden Hatay’ın Samandağ ilçesinde depremzedelerin çadır sorunu sürüyor. Cumhuriyet’e konuşan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, iktidara yönelik şoke eden iddialarda bulundu. İşte CHP'li Eryılmaz'ın deprem gecesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili iddiaları...

AFAD 3. gün geldi, Kızılay zaten hiç yok

- O gece tam anlamıyla kıyamet günü gibiydi. Ben evdeydim, ahşap olduğundan evin çatısına kaçtık. Çatı parçalandı ve 3 tonluk su depoları çatının şans eseri yanımıza düştü, ayak parmağımdaki kırıklarla ucuz atlattık.

- Bakın buraya AFAD 3. gün geldi. AFAD’ın ciddi bir sorumluluğu var. Kızılay zaten hiç yok. 10 tane çadırı var görüntü alma amaçlı. Neticede kurumlar buraya müdahale etmede çok geç kaldı. Asker de aynı şekilde üçüncü gün falan geldi. İlk üç gün kaderimize terk edildik.

Buraya gönderilen yardımlar ulaşmadı

- Başta Mersin olmak üzere yakın belediye ve kuruluşlardan yardım istedim. Beni arıyorlar, diyorlar ki ‘Başkanım biz geldik ama ekipmanımız durduruldu başka bir şehre yönlendirildi.’ Örneğin ikinci gün Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden arama kurtarma ekibi yola çıktı. Yolda arkadaşların ekipmanı başka yere lazım diyerek alınmış. Buraya hayırseverler çok yardım gönderdi.

Samandağ'da 3 bin bina yıkıldı

- Ancak ulaşmadı. 3 bine yakın bina yıkıldı, 5 bine yakın bina da ağır hasarlı durumda. 45 binden fazla yurttaşımız yaşamını yitirdi. Belediye personeline ulaşamadım, ya kendisi ya yakınları enkaz altındaydı. Fen işleri müdürü dışında neredeyse hiçbir elemanıma ulaşamadım. Nerede belediye falan diyenler oluyor, belediye personeli de senin gibi mağdur, o da depreme maruz kaldı.

Devleti temsilen beni kimse aramadı

- Ciddi bir koordinasyon eksikliği var. Kimin ne yaptığı belli değil, hazırlıksız yakalandı kurumlar. AFAD’ın normalde bu tür afetlerdeki görevi koordinasyon sağlamak, onu yapamadı. Devleti temsil eden kurumlardan hiçbiri beni aramadı. Geçmiş olsun demedi yani. Vali bile arayıp geçmiş olsun demedi ya. Hâlâ da arayıp sormuyorlar.

Samandağ Emniyet Müdürü enkazda kaldı

- Beşinci günün sonunda bir tane polis anca gördük yok polis yok. Polisler kendi derdine düşmüş. Yani Samandağ Emniyet Müdürü’ne üç gün sonra ulaşabildik. Enkaz altında kaldı.

Refik Eryılmaz, depremin hemen ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'le böyle kavga etmişti.