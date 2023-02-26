Alanyaspor'da Francesco Farioli depremi! Galatasaray maçı sonrası istifa etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, alınan kötü sonuçların ardından son oynanan Galatasaray mücadelesindeki 4-2'lik mağlubiyet sonrası oyuncularıyla vedalaşarak istifa etti.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Son olarak hazırlık maçında Galatasaray'a 4-2 mağlup olan Akdeniz ekibinde teknik direktör Francesco Farioli istifa etti. Alanyaspor'un kısa süre içerisinde Farioli'nin ayrılığı ile ilgili resmi açıklama yapacağı öğrenildi.

Akdeniz temsilcisinin başında 47 maça çıkan İtalyan çalıştırıcı, 1.55 puan ortalaması tutturdu. Alanyaspor, 33 yaşındaki teknik direktör yönetiminde ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan toplayarak, 11. sırada yer aldı.

Ersun Yanal sesleri

Öte yandan beIN SPORTS'un haberine göre, Alanyaspor'un teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal'ı istediği kaydedildi.