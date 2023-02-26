BIST 5.059
DOLAR 18,88
EURO 19,91
ALTIN 1.099,08
HABER /  GÜNCEL

Bakan Varank başvuru sayısını açıkladı: "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına yoğun ilgi!

Bakan Varank başvuru sayısını açıkladı: "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına yoğun ilgi!

Bakan Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısının 10 bine ulaştığını bildirdi.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Varank, paylaşımında, "Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'EvimYuvanOlsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
'Maçlar seyircisiz oynansın' çağrısı yapmıştı: Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı!
'Maçlar seyircisiz oynansın' çağrısı yapmıştı: Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı!
Cenk Tosun penaltı kaçırdı, Beşiktaş 1 puana razı oldu!
Cenk Tosun penaltı kaçırdı, Beşiktaş 1 puana razı oldu!
Kamyonet bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Kamyonet bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi sakatlık şoku!
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi sakatlık şoku!
Kayode 90'da attı, Ümraniyespor 4 maç sonra puanla tanıştı
Kayode 90'da attı, Ümraniyespor 4 maç sonra puanla tanıştı
AFAD Başkanı son durumu açıkladı! Depremde acı bilanço artıyor: Can kaybı 44 Bin 347'e yükseldi
AFAD Başkanı son durumu açıkladı! Depremde acı bilanço artıyor: Can kaybı 44 Bin 347'e yükseldi
Zelenskiy'den Kırım açıklaması! Geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz
Zelenskiy'den Kırım açıklaması! Geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz
Deprem soruşturmasında tutuklananların sayısı 188'e yükseldi
Deprem soruşturmasında tutuklananların sayısı 188'e yükseldi
Deprem sonrası yağma soruşturması; tutuklu sayısı yükseldi!
Deprem sonrası yağma soruşturması; tutuklu sayısı yükseldi!
Deprem bölgesinde görev alan Dr. Karataş 'böyle bir şeyle karşılaşmadım' dedi gördüklerini anlattı
Deprem bölgesinde görev alan Dr. Karataş 'böyle bir şeyle karşılaşmadım' dedi gördüklerini anlattı
Esenyurt'ta 38 yaşındaki kadın, çıkan tartışmada kocasını öldürdü
Esenyurt'ta 38 yaşındaki kadın, çıkan tartışmada kocasını öldürdü
İnter ağır yara aldı Hakan Çalhanoğlu 90 dakika oynadı
İnter ağır yara aldı Hakan Çalhanoğlu 90 dakika oynadı