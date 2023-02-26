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Kayode 90'da attı, Ümraniyespor 4 maç sonra puanla tanıştı

Kayode 90'da attı, Ümraniyespor 4 maç sonra puanla tanıştı

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Adana Demirspor deplasmanda Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı. 79. dakikada N’Diaye’nin golüyle 1-0 öne geçen Adana ekibine, ev sahibi 90. dakikada Kayode’nin attığı golle yanıt verdi. Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 4 maç sonra puanla tanıştı.

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Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın erteleme maçında Ümraniyespor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 

Adana Demirspor'un golünü 79. dakikada Badou Ndiaye kaydederken Ümraniyespor'un golünü 89. dakikada Kayode attı.  

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 39'a, Ümraniyespor da 15'e yükseltti.  

Süper Lig'în 24. hafta mücadelesinde Ümraniyespor deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Adana Demirspor ise haftayı bay geçecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ taraftan Geraldo’nun pasında topla buluşan Umut Nayir’in sağ çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruşta kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Yusuf Sarı’nın pasında penaltı noktasında topla buluşan Emre Akbaba’nın yerden vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.

40. dakikada Geraldo’nun pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sackey'nin yaptığı vuruşta kaleci Ertaç’ın müdahalesiyle kaleye yönelen meşin yuvarlağı Svensson çizgiden çıkardı. Dönen topu ceza sahası içinde önünde bulan Onur Atasayar’ın yerden vuruşunda ise savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza sahası ön çizgisi sol çaprazından Sekidika’nın yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Ertaç topu çeldi.

78. dakikada sağ taraftan Emre Akbaba’nın ortasında ceza sahası içinde Ndiaye’nin topukla yaptığı vuruşta kaleci Orkun’un da müdahalesiyle top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

79. dakikada Rorigues’in kale gönderdiği top Akintola’nın önünde kaldı. Akintola’nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Orkun çeldiği topu Ndiaye filelere gönderdi. 0-1

90. dakikada Glumac’ın kafayla indirdiği topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Mrsic’in yerden pasında kale önünde Kayode meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Ümraniyespor 4 maç sonra puan aldı

 Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak 4 maç sonra puan aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Temponun düşük olduğu mücadelede ilk yarı golsüz tamamlandı. Konuk ekipte ikinci yarı oyuna dahil olan hücum oyuncuları, Adana Demirspor’un üst üste pozisyonlar bulmasını sağladı. 79. dakikada N’Diaye’nin golüyle 1-0 öne geçen Adana ekibine, ev sahibi 90. dakikada Kayode’nin attığı golle yanıt verdi. Müsabakanın geri kalan dakikalarında başka gol olmazken, iki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Adana Demirspor, maça siyah forma ile çıktı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig’de karşılaştığı Ümraniyespor maçına depremde hayatını kaybedenlerin anısına siyah forma ile çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçına Ümraniyespor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Seremoniye iki takım da, 'Futbol ailesi canlı yayında omuz omuza' yazılı pankart ile çıktı. Müsabaka öncesi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella’ya çiçek takdim etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde etkilenen illerden olan Adana temsilcisi Adana Demirspor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ile Adana tribünlerinin sevilen isimlerinden Yahya Coşan ve mavi-laciverte gönül vermiş taraftarlar anısına sahaya siyah forma ile çıktı.

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