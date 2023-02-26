Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'şebeke suyu' açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te bakanlığın afet bölgesindeki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sularda halk sağlığını tehdit edecek bir durum tespit edilmediğini belirten Bakan Koca, "Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılabilir." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İslahiye Devlet Hastanesi’nde yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılabilir." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir salgın hastalığın bugün itibarıyla saptanmadığını bildirdi.

Bakan Koca, şunları söyledi:

Israrla vurgulamak isterim: Gaziantep’te, Nurdağı ve Islahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabilir. Gaziantep’te Nurdağı ve Islahiye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır. Suyu hayat bildik, hep öyle bilelim. Su şimdi hastalıklara yol açmasın.

“Salgın hastalık” riski gibi kritik bir konu maalesef toplumun ruh halini dikkate almayacak bir üslup ve tarzla da dile getirildi. Yetkili merci olarak yaptığımız açıklama çok nettir. Tüm sağlık tesislerimizde, İZCİ sistemi üzerinden “Sendromik Sürveyans” etkin bir şekilde takip edilmektedir, halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibarıyla saptanmamıştır."