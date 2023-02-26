BIST 5.059
DOLAR 18,88
EURO 19,91
ALTIN 1.099,08
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'şebeke suyu' açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'şebeke suyu' açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te bakanlığın afet bölgesindeki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sularda halk sağlığını tehdit edecek bir durum tespit edilmediğini belirten Bakan Koca, "Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılabilir." dedi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İslahiye Devlet Hastanesi’nde yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılabilir." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir salgın hastalığın bugün itibarıyla saptanmadığını bildirdi.

Bakan Koca, şunları söyledi:

Israrla vurgulamak isterim: Gaziantep’te, Nurdağı ve Islahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabilir. Gaziantep’te Nurdağı ve Islahiye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır. Suyu hayat bildik, hep öyle bilelim. Su şimdi hastalıklara yol açmasın.

“Salgın hastalık” riski gibi kritik bir konu maalesef toplumun ruh halini dikkate almayacak bir üslup ve tarzla da dile getirildi. Yetkili merci olarak yaptığımız açıklama çok nettir. Tüm sağlık tesislerimizde, İZCİ sistemi üzerinden “Sendromik Sürveyans” etkin bir şekilde takip edilmektedir, halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibarıyla saptanmamıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti
CHP, aday belirleme konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi
CHP, aday belirleme konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi
Ronaldo'nun deprem duyarsızlığına tepki: Sana bir çay bir gazoz bile vermezler
Ronaldo'nun deprem duyarsızlığına tepki: Sana bir çay bir gazoz bile vermezler
Yenikapı'da hareketli anlar! Yüzmek için denize giren kadın boğulmak üzereyken kurtarıldı
Yenikapı'da hareketli anlar! Yüzmek için denize giren kadın boğulmak üzereyken kurtarıldı
Tüm ihtiyaçlar düşünüldü! Bakan Murat Kurum'dan geçici barınma alanlarına ilişkin paylaşım
Tüm ihtiyaçlar düşünüldü! Bakan Murat Kurum'dan geçici barınma alanlarına ilişkin paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Adana'da eğitim öğretim 13 Mart'a kadar ertelendi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Adana'da eğitim öğretim 13 Mart'a kadar ertelendi
Kayserispor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu
Kayserispor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu
Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında yangın çıktı!
Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında yangın çıktı!
Koreli arama kurtarma ekibine evini açtı
Koreli arama kurtarma ekibine evini açtı
Sırada o şehir mi var? Bu fay hattı 170 yıldır uyuyor! Uzman 'acil' çağrısı yaparak depreme karşı uyardı
Sırada o şehir mi var? Bu fay hattı 170 yıldır uyuyor! Uzman 'acil' çağrısı yaparak depreme karşı uyardı
Gaziantep'te 60 kişiyi kurtaran adam kendisini kurtaramadı
Gaziantep'te 60 kişiyi kurtaran adam kendisini kurtaramadı
'Zeynep Hanım korkma' diyen Alman görevli yaşadıklarını anlattı maalesef korktuğumuz gibi oldu
'Zeynep Hanım korkma' diyen Alman görevli yaşadıklarını anlattı maalesef korktuğumuz gibi oldu