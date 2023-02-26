'Zeynep Hanım korkma' diyen Alman görevli yaşadıklarını anlattı maalesef korktuğumuz gibi oldu

Alman kurtarma ekibi I.S.A.R Germany'nin doktoru Daniel Lankers ise 'Zeynep Hanım korkma' cümlesi ile hafızalara kazınmıştı. Alman görevli günler sonra Türkiye'de yaşadıklarını ülke basınına anlattı.

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Kahramanmaraş'taki arama-kurtarma çalışmaları sırasında, "Zeynep Hanım korkma" sözleriyle hafızalara kazınan Alman görevli, Hatay'da yaşadıklarını 16 gün sonra Deutsche Welle'ye (DW) anlattı.

Yıllardır acil servis hekimi olduğu için hastalarını rahatlatmak için farklı dillerde birkaç keline bildiğini belirten Alman doktor, 'Ne kadar güç toplasam da Zeynep Hanım kadar güçlü olamam' dedi.

'Türkiye'de yaşadığımız olay hem hekim hem de insan olarak yeniydi' diyen Daniel, Zeynep Hanım ile saatlerce beton ve enkazın arasında açık kalmış incecik bir delikten konuştuklarını belirtti.

"Onun gücüne karşılık vermeyi denedim"

'Karşımda kısmen görebildiğim, saatlerce enkaz altında yatan bir kadın vardı' diyen Alman doktor sözlerine şöyle devam etti;

'Sesi oldukça gergindi ve endişe içinde olduğunu hissettim. Buna rağmen inanılmaz güçlüydü, dirençliydi. Ben de onun bu gücüne karşılık vermeyi denedim.'

Saatler süren kurtarma çalışması sonrası depremzedenin enkaz altından çıkarıldığı anları da anlatan Alman doktoru şu ifadeleri kullandı;

'Yüzüne ilk güneş ışıkları düştüğünde tebessüm etti, kardeşi Zübeyde'nin sesini duyduğunda mutlu oldu. Hepimiz için inanılmaz dakikalardı. Buna rağmen 100 saatten fazla enkaz altında kapalı kaldı, yaraları ciddiydi, hayatı tehlikesi vardı, maalesef korktuğumuz gibi oldu.' Zeynep hayatını kaybetti."

Zeynep hanım hayata tutunamadı

Alman arama-kurtarma ekibinin 56 saat süren çabası sonrasında Hatay-Kırıkhan’da enkazın altından sağ çıkarılan 40 yaşındaki Zeynep B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Üç çocuğu da öldü

Zeynep B.’nin erkek kardeşi Faruk’un verdiği bilgiye göre depremde Zeynep Hanım’ın yanı sıra eşi Ömer, oğlu Burak, kızı Şevval ve küçük oğlu İzzet de hayatını kaybetti.

Zeynep B.’nin 38 yaşındaki kız kardeşi Zübeyde 50 saatten fazla enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılmıştı.