Türkiye'nin en mühim ressamları birleşip 800 bin liralık bagış yaptı

İSTANBUL'un en mühim galerilerinden biri olan Nişart Galeri'de çok önemli bir müzayede gerçekleştirildi. Türkiye'nin en mühim ressamları birleşip depremzedeler için AFAD ve AHBAP'a 800 bin liralık bağış yaptı.

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Kendisi de ressam aynı zamanda yazar olan Nilüfer Şasev Özbek ve menajer Mehmet Aydoğan'ın başlattığı "Sanat Candır" projesine yaklaşık 100 ressam katıldı. Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, Nişart Galeri'nin sahibi aynı zamanda yöneticisi olan Ali Tokat da projeye destek verip galerisinin kapılarını sanatçıların projeleri için açtı ve müzayededen 800 bin liralık bağış elde edilip bağışlar AHBAP ve AFAD'a aktarıldı.

Ressam Nilüfer Şasev Özbek şunları söyledi:

Canla başla mücadele eden sanatçı dostlarımız bize kısa sürede ellerinde olan çoğu resmini hemen iletti hepsine minnettarız. Aralarında Türkiye'nin en mühim sanatçılarının eserlerinden gerçekleştirdiğimiz müzayedede Fevzi Karakoc, Yücel Dönmez, Recep Batuk, Musa Güney, Mehmet Seyit Buçukoğlu, Ahmet Öcal, Veysi Tapancı, Nazan Pamuk, Sultan Adler Çetin Çakmakçı, Dilek Şenol, Figen Kalan, Şükran Pala ,Anıl Gencer gibi, Kadir Akyol, Alp Bartu, Teymur Ağalıoğlu, Mustafa Demirpençe, Alpay Aksayar, Güngör Topbaş,Güzel Duygu Çakır,Atila Aktürk, Neşe Evitan,Neriman Oyman,Emel Özkan,Meral Yüksel,Mihriban Yılmaz, Mehmet Kaya, Yavuz işler, Serpil İşseven, İbrahim Şimşek,Hatice Tekin Ümmet Karaca, Haydar Ekinek, Eyüp Can Yeter Kadir Ablak, Umut Nur Sungur, Memduh Kuzay, Şeyhmus Çetin, Mahmut Can Akagündüz, Ramazan Özdemir, Önder Bora, Çiğdem Kavrayan, Dilek Menteş, Gökhan Aslan, Emel Akbulut, Binefş İnan, Neşe Gümüşcüoğlu, Işıl özdemir, Nilgün Pekin, Dilek Şenol, Ayşegül Şibiroğlu, Zuhal Bora,Muhteber, Çiğdem Sarıer, Gamze Çankaya, Pervin Özen, Birce Meral, Nilgün Akder, Sibel Okumuş, Hanife Kurt, Filiz Aygündüz, Tijen Çetiner, Begüm Mert,Haluk Evitan, Figen Kalan, Nese Eviten, Ümit Gezgin, bora dervişoğlu , Uğur Kaynar gibi çok mühim isimler vardı.

-Kadir Akyol, Haydar Ekinek ve Eyüp Can Yeter'in eserleri 100 bin liranın üzerinde çok yüksek fiyatlara satılırken Fevzi Karakoç, Orhan Umut, Neriman Oyman ve Nazan Pamuk gibi değerli isimlerin resim satışları da çok yüksek fiyatlara gerçekleşti.

-Hepsi birbirinden değerli resim sanatının çok mühim isimleri olan sanatçı dostlarımıza minnettarız"

Haydar Ekinek'in 100 bin liraya satılan tablosu:

Kadir Akyol'un 122 bin liraya satılan ve en çok gelir elde edilen tablosu: