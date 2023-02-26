Depremzede mimardan meslektaşlarını duygulandıran ziyaret “Yaparken, kontrol ederken, imza atarken unutma!”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’teki evleri hasar gören genç mimar Yaren Güngören, ailesiyle birlikte göç ettiği İzmir’in Seferihisar ilçesinde, meslektaşlarını ziyaret etti. Genç mimar ziyaretleri sırasında meslektaşlarına üzerinde, “Yaparken, kontrol ederken, imza atarken unutma! Deprem öldürmez, bina öldürür” yazan fotoğraflı tablolar hediye etti.

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25 yaşında genç bir mimar olan Yaren Güngören, ailesi ile birlikte yaşadığı Gaziantep’te, deprem felaketinin tam ortasında kaldı. Evi hasar aldı, birçok yakınını da depremde kaybetti. Felaketin ardından ailesi ile birlikte İzmir’in Seferihisar ilçesine göç eden Yaren, Seferihisar Belediyesi ile birlikte ilçedeki mimar, inşaat mühendisi, yapı denetim uzmanları ve müteahhitleri ziyaret ederek, yaşadıklarını paylaştı.

Genç mimar Güngören’in, ziyaretleri sırasında meslektaşlarına hediye ettiği ve üzerinde, depremin sembolü haline gelen fotoğraflar ile “Yaparken, kontrol ederken, imza atarken unutma! Deprem öldürmez, bina öldürür” yazan tablolar duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Belediyeye gönüllü destek

Depremin ardından önce mimarlık mesleğini bırakmayı düşündüğünü belirten Güngören, fakat sonra depremde hayatını kaybeden mimar arkadaşları ve yakınları için mesleğe devam etmeye karar verdiğini söyledi. Seferihisar Belediyesi’nin, “İnşaat Sektöründe Duyarlılığı Arttırma” projesine gönüllü olarak destek vermeyi kabul eden genç mimarın, depreme dair anlattıklarının ardından meslektaşları da, artık inşaata dair attıkları her adımda daha dikkatli olmaya gayret ettiklerini ifade ettiler.

Mimar Güngören, “Aslında deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Oradaki insanların yaşadığı görüldüğü gibi değil. Televizyonlarda anlatılanlar yaşananların onda biri. Uyumak kabus gibi bir şeydi bizim için. Benim sınıf arkadaşlarımın bazıları depremde hayatını kaybetti. Onlar da mimardı. Bundan sonra, onların sevdiklerine bir şey olmasın diye çalışacağım” dedi.

"Depreme dirençli kentler oluşturacağız"

İnşaat sektörünün tüm kollarının ve belediyenin imar ve şehircilik ile ilgili birimlerinin duvarını süsleyen tablolar ile deprem yaşanmadan önce duyarlılığı arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, hedeflerinin depreme dirençli bir ilçe haline

gelmek olduğunu söyledi. Yetişkin, “Bugünleri elbette ki, dayanışma ile atlatacağız. Çıkaracağımız en önemli ders ise dirençli kentler oluşturmak. Kahramanmaraş depreminde de gördük ki, gerçekten deprem yönetmeliğine uygun, önce insanı düşünerek bina yapıldığında, insanlar hayatta kalabiliyor” diye konuştu.

Denetimler sıklaştı

Bu arada Seferihisar Belediyesi, ilçede aynı zamanda işyeri denetimleri yaparak, kolon ve taşıyıcı duvarları kontrol etti. Kısa sürede ilçedeki tüm binaların fiilen projeye uygun olup olmadığının denetleneceğini belirten belediye yetkilileri, projeden farklılık gösteren yapılara yaptırım uygulayacak.