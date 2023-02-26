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Depremin ardından Adana'da kuraklık endişesi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Depremin ardından Adana'da kuraklık endişesi

ADANA'nın Kozan ilçesinde barajda su seviyesi yüzde 28,1'e kadar düştü. Bu durum çiftçileri endişelendirdi. 

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Adana'nın Kozan ilçesinde barajda su seviyesi yüzde 28,1'e kadar düştü.
Kozan'da üretim yapan Atalay Özer, “Üretimde kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyoruz. İki gün önce mısır ekibi Çukurova’da başladı. İnşallah daha ileri boyutta bir kuraklık olmaz. Ekim yaptık ama yağış olmaz ise ve baraj sulaması olmayacağı için üretimde sıkıntı yaşayacağız. Havaların sıcak olması nedeniyle buğday boylanmadı ve başağa geçmesi durumu ile verimde düşüş olacak gibi.

Tarımda çok sulama gerektiren ürünlerde kısıtlama olması gerek gibi ya da kapalı sistem sulamaya geçilmeli. Ancak kuraklığın olumsuz etkisini böylelikle en aza indirerek kuraklıkla mücadele edebiliriz” dedi.

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