Ali Koç: Milletçe omuz omuza, tek vücut olduk

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç 4-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından, "Birinci günden itibaren milletçe omuz omuza, tek vücut olduk. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı" dedi.

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Süper Lig’de 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-lacivertli takımın 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

"Milletçe omuz omuza, tek vücut olduk"

Ülkemizde yaşanan deprem faciası hakkında konuşan Ali Koç, şunları söyledi:

"Doğal afetle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Futbol ailesine, 11 kulübü temsilen gelen ve misafir olan başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Trabzon'da başlayan, burada devam eden ve yarın inşallah Beşiktaş maçında tekrar hep birlikte olacağız. Futbol içerisinde alışık olmadığımız iklimin, birlik ve beraberliğin, sevginin, saygının, vatan içinde neler yapabileceğimizin tartışıldığı iklimin sadece futbolda değil tüm ülkemizde kalıcı olmasını diliyoruz."

"Birinci günden itibaren milletçe omuz omuza, tek vücut olduk. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. İçimiz acıyor. Böyle bir acıyı Allah hiçbir ülkeye göstermesin. Aynı zamanda gururluyuz. Bıçak kemiğe dayanınca yapılanları görmek gurur verici. Çocuklarımıza örnek olarak göstermemiz gereken bir durum."



"Yardımların çok daha uzun sürmesini ve etkin olmasını sağlamalıyız"

Ali Koç, açıklamalarının devamında şunları belirtti:

"Bir vatandaş olarak umutlu da olmak istiyorum. Bu kadar yaşanandan sonra inşallah ders alırız milletiyle, devletiyle, hükümetiyle, vatandaşıyla. Gelecek nesillere doğal afetlere kendini daha iyi hazırlanmış bir ülke bırakalım. Hiç olmamış olmasını dileyeceğimiz bu kıyametin buna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Bu sefer de ders almazsak, dünyanın en güzel ülkesinin genç nesillerine geleceği daha güzel bırakmak için bundan ders almazsak, daha hiçbir şeyden ders almayız. Hem acılıyız, hem gururluyuz, hem de umutluyuz. Şu dönem açık ve net bir şekilde, devletçe ve milletçe el ele, omuz omuza olmamız gereken bir dönem."

"Acılarımız taze, hassasiyet ve farkındalık tavan yapmış vaziyette. Zaman ilerledikçe afet bölgesinde olmayan insanlar normal hayatlarına döndükçe afetle çalışmaların hafiflemesi, hayatın olağan akışına aykırı değil, normal bir olay. Futbol ailesi olarak ülke çapında, dünyada dokunduğumuz insanlar çok geniş. Milyonlardan öte ifade edilebilecek bir ayak izimiz var. Futbol ailesi olarak en büyük sorumluluğumuz, yardımların çok daha uzun sürmesini ve etkin olmasını sağlamalıyız."



"Bizler de birçok konteyner kent için çalışmalar yaptık"

Ali Koç, duygusal olarak acı çekiyoruz dedi.

"Duygusal olarak acı çekiyoruz ama bir de günlük sorumluluklarımız var, ancak unutamayız. Bu dayanışma ruhunu ayakta tutmak görevimiz. Bu doğrultuda da 1 Mart gecesi yayıncı kuruluş ile birlikte TFF organizasyonunda, tüm futbol paydaşlarının katılacağı bir gece düzenliyoruz. Amacımız, onbinlerce insanın barınma sorununa çare olmak. Birçok sorun var ama en acili barınma. 1 ailenin bile barınma ihtiyacını çözebilirsek bu kutsal bir görev olur."

"Bizler de birçok konteyner kent için çalışmalar yaptık. Pazartesiden sonra iletişimine başlayacağız. 1 Mart'tan başlayacağız, hazirana kadar süremiz var. Hedefimiz çok büyük. Yurt içi, yurt dışı, süperstar futbolcuların, milyonlarca hayranı olan sporcuların kampanyaya destek olacağını ümit ediyor ve biliyorum."



"Millet ve devlet el ele saracağız"

Koç, yaraları sarmak uzun sürcek ama saracağız ifadelerini kullandı.

"Buradan tüm vatanseverlere sesleniyorum, lütfen hepimizin çorbada tuzu olsun. En ihtiyaç duyduğumuz dönemden geçiyoruz. Yaraları sarmak uzun sürecek ama saracağız. Millet ve devlet el ele saracağız. Allah bir güç veriyor."

"Enkaz çalışmasından binlerce kişiyi kurtaran herkese Allah razı olsun. Şurada bir 15 gün yaşadık. Tüyler diken diken, gözler dolardı. Herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. İnşallah bu farkındalık, hassasiyet devam eder. Futbolumuzdaki bu ılımlı ortam devam eder. Birbirimizle kavga ederken, nefret tohumları ekerken görüyorsunuz ki çok daha büyük sorunlar var."



"Ben buna afetten öte kıyamet diyorum"

Depremin büyüklüğünden bahseden Ali Koç son olarak şunu söyledi:

"Allah devletimize güç, kuvvet, kudret versin. Karşılaştığımız olay herhangi bir deprem değil, yüzyılın depremi deniyor ama ben buna afetten öte kıyamet diyorum. El ele, omuz omuza deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın acılarını bir nebze olsun dindirebiliriz."