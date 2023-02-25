Joshua King: Bu kadar birlikte hareket eden bir ülke görmemiştim

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor'u sahasında 4-0 yenen Fenerbahçe'de hücum oyuncusu Joshua King, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 23. haftada erteleme maçı Fenerbahçe ve Konyaspor arasında oynandı. Fenerbahçe sahasında rakibini 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçeli futbolcu Joshua King maçın ardından yorumlarda bulundu.

"Türkiye açısından zor haftalar yaşandı"

King yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Türkiye açısından zor haftalar yaşandı. Sadece Türkiye'deki insanlar değil, tüm dünya çok üzüldü. Bu afete kayıtsız kalmadı, çok üzüldü. Sadece Fenerbahçe değil tüm Türk kulüpleri ellerinden gelen her şeyi yardım için ortaya koydu. Orada yaşananları, hayatını kaybeden insanların sevdiklerinin hissettiklerini hissetti."

"Umuyorum ki Türkiye yeniden yaralarını saracak"

Yaşanan felaketin futboldan daha önemli olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu şunları söyledi:

"Bu olay, futboldan çok daha önemli. Umuyorum ki Türkiye yeniden yaralarını saracak. Maalesef, hayatını kaybedenleri geri getiremiyoruz. Bu çok üzücü, herkes için üzücü. Daha önce böyle bu tarz bir afet yaşandıktan sonra birlikte hareket eden bir ülke görmemiştim."

"Tek vücut olmak çok önemliydi"

King ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Futbolda rekabet söz konusu ama herkes, tüm futbolcular, kulüpler birlikte hareket etti. Benim için çok anlamlaydı. Rekabet her zaman var futbolda ama burada birlikte olmak, tek vücut olmak çok önemliydi. Bunu başardık. Trajediyi yaşayan insanlara elimizden gelenin en iyisiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz."