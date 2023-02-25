Konya ve Niğde'de deprem olmuştu! Fay dengesi değişti

Niğde'deki depremi değerlendiren Jeolog Okan Tüysüz, Tuz Gölü hattındaki fayın binlerce yıldır suskun olduğunu belirtti. Tüysüz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin fay dengesini değiştirmiş olabileceğine işaret etti.

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Niğde'de merkez üssü Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında değerlendirdi.

Dün yaptığı paylaşımda Niğde'nin deprem açısından şanslı illerden olduğunu söyleyen Tüysüz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin fay dengelerini değiştirmiş olabileceğini belirtti.

"7,7 ve 7,6'lık depremlerden sonra Türkiye'nin hemen hemen bütün fayların dengelerinde değişme var." diyen Tüysüz, şunları kaydetti:

"Faya yakın olan yerlerde dengelerin bir miktar değiştirmiş olabilir. Kahramanmaraş'taki depremler karada yaşanan önemli depremlerden. İkinci bir depremin de olması fayların değişmesine yol açmıştır. Ama batılara gidecek, Ege ve İstanbul'u etkileyecek bir değişimden söz etmiyoruz."

"Endişe edilecek bir durum yok"

Tüysüz, Niğde'nin 2020 yılında da 5,1 büyüklüğünde depremle sarsıldığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Yine aynı noktaya karşılık geliyor. Burası Tuz Gölü fay sistemi dediğimiz 200 kilometrelik fay sisteminin güney ucunda. Endişe edilecek bir depremin öncüsü olmasını düşünmüyorum.

"Binlerce yıldır suskun"

Binlerce yıldır suskun olan bir fay var. Bazı faylar 1000-10 bin yıl gibi aralıklarla deprem üretiyor. 5 çok küçük bir deprem değil. Çevre illerde hissedilmesi doğal. 4 ve 4,5 büyüklüğünde depremler olabilir. Daha büyük olacağını sanmıyorum.

Bazı köy evlerinde duvar yıkılmalarına yol açabilecek bir deprem, daha büyük değil. Niğde oldukça zayıf bir zeminde. Yapıların bu zemine göre inşa edilmesi çok önemli."