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Fenerbahçe-Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşıyor.Abone ol
Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
FENERBAHÇE 0-0 KONYASPOR (CANLI)
İLK 11'LER:
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Zajc, Arao, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Valencia.
KONYASPOR: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak, Cekici, Diouf.
STAT: Ülker
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1