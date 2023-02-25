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Fenerbahçe-Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe-Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşıyor.

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Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

FENERBAHÇE 0-0 KONYASPOR (CANLI)

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Zajc, Arao, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Valencia.

KONYASPOR: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak, Cekici, Diouf.

STAT: Ülker
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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