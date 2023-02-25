Bakan Bozdağ açıkladı: Deprem soruşturmasında 612 kişiden 184'ü tutuklandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depreme ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Bozdağ, depremde yıkılan binalarla hakkında yaptığı açıklamada, "Hiçbir enkaz delil tespiti yapılmadan kaldırılmadı. Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı" dedi. Öte yandan deprem fırsatçılarına tepki gösteren Bozdağ 'Ağır cezalar geliyor' geldi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da deprem bölgelerine ilişkin son durumu canlı yayında aktardı.

Adalet Bakanı Bozdağ, deprem bölgesinde devam eden soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, "Hiçbir enkaz delil tespiti yapılmadan kaldırılmadı. Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı" dedi.

184 kişi hakkında tutuklama kararı

"Deprem sürecinden sonra adli süreçlerin sağlıklı işlemesi amacıyla tüm çalışmalar yürütülüyor. Adli soruşturmalar nedeniyle ceza soruşturmasına esas olmak üzere binalardaki delil tespit işlemleri devam ediyor. Aksi yöndeki beyanların gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim. 7 bin 598 bilirkişi incelemesi yapıldı. 79'u müteahhit 184 kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini, 71 kişi hakkında yakalama kararı verildiğini, 55 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu, şu anda 2 kişinin gözaltında olduğunu burada ifade ediyorum.

Deprem bölgelerinde hırsızlık vakalarına baktığımızda 351 vaka olduğunu görüyoruz. Yağma konusuna gelince vaka sayısı sadece 4'tü. Tutuklama sayısı da 4'tür. Adli veriler yağma konusundaki algı operasyonunun gerçeği göstermediğini yansıtmaktadır. Dolandırıcılıktan 7 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde Isias Otel'de KKTC'den gelen 35 kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Allah'tan rahmet diliyorum. Ersin Tatar, aradı ve benden adli konularda bilgi aldı.

Kamuoyunda Isias otelle ilgili gizlilik kararı verildiğine dair iddialar var. Gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yoktur.

Deprem fırsatçılarına önlem

Yaşanan zorluklardan fayda sağlamak isteyenlere karşı hukuk gereğini yapacaktır. Çok ağır cezalar içeren özel düzenlemeler yapacağız.

Fahiş kiralar deprem kadar acı

Bakan Bozdağ'dan sonra konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Hem Diyarbakır'ımıza hem de diğer 10 ile başsağlığı diliyorum. Bunu deprem olarak tanımlamak bu afeti tam olarak anlatamamak gibi bir anlayışla bizi karşı karşıya bırakır. Biz daha önce depremler yaşadık, bu kadar yaygınını hem görmedik hem de tecrübe etmedik. Antakya'da sadece 1 milyon ton enkazdan bahsediyoruz. 26 binin üzerinde toplam arama kurtarma çalışması yapılan bina var. 3 Hollanda büyüklüğü olan bir depremle karşı karşıya kaldık. Hala daha da artçıları devam eden bir afetle karşı karşıyayız. "ifadelerini kullandı

Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti;

"Bir yandan enkaz çalışmalarımız başladı, bir yandan Yemek, giysi ulaştırıldı. Her tarafa mümkün olduğu en kısa süreç içerisinde gidildi. Herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşamış değiliz. Devletin tüm kuruluşları el birliğiyle deprem bölgesinde çalışmaya devam etmiştir.

Bu büyük depremden istifade etmek isteyenler olabilir. Örneğin fahiş kira artışları deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir. Tabii devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz. İnsanlara 2. bir afet yaşatmanın gereği yok. Böyle bir şeyi istemek kiracıdan hakikaten doğru bir yaklaşım değildir. Kiracı çıkarmak doğru bir yaklaşım değildir.

Şehirlerin yeni yerlerinin planlanması konusunda da adımlar atılıyor. Bir yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, AFAD, MTK olarak bir araya gelerek uzun uzun tartışıldı. Şehrin odalarından, borsalarından, teknik odalarından aynı zamanda şehrin siyasetçisi hep birlikte bir araya gelerek yeni yapılacak yerlerin nerde yapılacak olmasını hep beraber tartışıyorlar, değerlendiriyorlar. Tüm bunlar yapılırken konteyner kentlerle ilgili çalışmalar sürüyor. Toplam başvurusu sayısı 421 bin oldu. Değerlendirmeler ve başvurular devam edecek.

"İlk kez bir afette kira yardımı yapılıyor"

Gerek konteynerler olsun, gerek kiralar olsun destek olacak. İlk kez bir afette kiracılara kira yardımı yapılıyor. Taşınma yardımı 15 bin lira. Kira yardımı da ilk kez yapılıyor. Vatandaşımızın bu Deprem sonucunda mağdur olmaması için süreç çalışıyor. Bu afet hayatı durdurdu. Özellikle bazı alanlarda geçici esnaf dükkanları oluşturularak şehrin hareketliliğini sağlayacak adımlar atılacak. Burada özellikle bir konu başından itibaren spekülate ediliyor. Deprem sabahı askerin çıkılmasına izin verilmedi, buna yanıt verdik. Birileri yalana devam ediyor. Deprem 4.17'de oldu biz 05.00 gibi AFAD'daydık. 04.24 gibi Cumhurbaşkanımıza verildi. Biz hemen AFAD'a geçiyoruz dedik. Uluslararası yardım istedik tüm dünyadan. Böyle bir yerde kendi askerimiz, herkes teyakkuz halinde. Ayıp edildiğini, kurumların üzerinden bir yıpratmanın kimseye faydası olmayacağını hepimizin sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

"Milletimizin canını acıtanların peşindeyiz"

Güvenlik konusunda 3 katına çıkardık. Korunması gereken enkazlar var. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Özellikle acil yıkılması gereken binalarla ilgili gerekli hazırlıklar yapıldı. Nitelikli yıkım için bütün yükleniciler çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımız hasarlı binalardan uzak durmalı, artçı sarsıntılar devam ediyor. Fahiş fiyatla ilgili milletimizin canını acıtanların peşindeyiz. Zaten o paranın bir hayrı da gelmez. Vefat eden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cenabı Allah zorlukları kolaylaştırsın. Tekrar geçmiş olsun."