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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet edilen AK Partili müteahhit tutuklandı! Şamil Tayyar ile MHP'liler birbirine girmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet edilen AK Partili müteahhit tutuklandı! Şamil Tayyar ile MHP'liler birbirine girmişti

CUMHUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Nurdağı'na yaptığı ziyaret sırasında bir vatandaşın "kaçtı" diyerek şikayet ettiği müteahhit Yunus Kaya, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandıktan sonra tutuklandı. Yunus Kaya üzerinden AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar ile MHP milletvekilleri arasında kavga çıkmıştı.

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6 Şubat depreminin ilk günü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptığı Yunus Kaya Apartmanı ve Yaşam konutları çöken Nurdağı Belediyesi AK Partili meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı müteahhit Yunus Kaya'nın yakalanmaması tepkilere neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nurdağı ziyareti sırasında bir vatandaş, Kaya'yı kameralar önünde Erdoğan'a şikayet edip bir mektup vermişti. 

Malvarlıklarını hızlıca devretmiş

Depremin ardından ortadan kaybolan Yunus Kaya, dün Mersin'de yurtdışına kaçma hazırlığı yaparken gözaltına alınmıştı. Yunus Kaya'nın mal varlıklarının bir bölümünü devrettiği ile ilgili iddia edilirken, bu iddianın yargılama sonucu ortaya çıkacağı belirtildi. 

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yunus Kaya bugün Gaziantep'te çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yunus Kaya'nın sahibi olduğu CCG İnşaat yaptığı binanın enkazında çok sayıda yakınını kaybeden  Ünal Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçede yaptığı inceleme sırasında şikayette bulunmuştu.

Şamil Tayyar ile MHP vekili birbirine girdi


Bugün tutuklanan Yunus Kaya üzerinden AK parti MKYK üyesi Şamil Tayyar ile MHP Milletvekili Sermet Atay birbirine girdi. MHP'li Sermet Atay, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımından isim vermeden Şamil Tayyar'ı işaret etmiş, Şamil Tayyar da MHP'li Sermet Atay ve Ali Muhittin Taşdoğan'a yönelik ağır suçlamalarda bulunmuştu. MHP İl Başkanı Cahit Çıkmaz da "süzme" diyerek Şamil Tayyar'a yüklenmişti. Şamil Tayar o paylaşımlarını sildi ancak MHP'li isimlerin paylaşımları halen duruyor. 

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