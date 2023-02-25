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Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı! Cephanelik gibi çıktı

Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı! Cephanelik gibi çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Konya'da eylem hazırlığı yaptığı belirlenen PKK/KCK terör örgütü mensubu bir kadın yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Konya'da eylem hazırlığı yaptığı belirlenen PKK/KCK terör örgütü mensubu bir kadın yakalandı.

Takvim'de yer alan bilgilere göre hakkında PKK/KCK terör örgütü içerisinde İran'da -sözde- Özel Kuvvet olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içerisinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan XWEZA LİLAW kod adlı Gülda Bebek isimli örgüt mensubunun Konya Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve örgüt üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edildi.

23 Şubat günü akşam saatlerinde yapılan operasyonla yakalanması sağlanan örgüt mensubunun saklandığı adreste yapılan aramada;

- (1) adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait (2) adet şarjör,
- (31) adet şarjöre basılı vaziyette fişek,

Bomba yapımında kullanıldığı bilinen,

- (1) adet lehim makinası,
- (1) adet amper metre,
- (1) adet mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri,
- (3) adet küçük tüp başlığı,
- (2) adet küçük ampul,
- Muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirildi.

Bombalı eylem gerçekleştirmek üzere son hazırlıklarını yaptığı anlaşılan örgüt mensubu yakalanmasaydı geçtiğimiz aylarda İstanbul Taksim'de yaşanan eyleme benzer bir eylem gerçekleştirecekti.

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