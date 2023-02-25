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Ukrayna savaşının 1. yılı bitti! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye mesajı!

Ukrayna savaşının 1. yılı bitti! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye mesajı!

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geniş çaplı savaşın başlamasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in artık başka birisi olduğunu ifade ederek, Rusya ile müzakere masasına artık oturmayacaklarını, konuşacak bir şeyin olmadığını söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının birinci yılı nedeniyle Kiev’de basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da barış için müzakere masası kursa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu masada beklese, çatışmaların durması için bu müzakere önerisini kabul eder miydiniz?” sorusu üzerine Zelenskiy, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlattı.

Bu bizim için de acıdır

İyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Zelenskiy, Türkiye’deki depremler nedeniyle başsağlığı dileğini ifade etti. Türkiye’deki depremleri “büyük bir trajedi” olarak nitelendiren Zelenskiy, Türkiye’ye, kaç kişi gerektiyse profesyonel arama kurtarma ekibi ve uçaklarla yardım gönderdiklerini belirtti.

Zelenskiy, “Bu bizim için de acıdır. Savaşan bir ülke olarak, insan kayıplarını kendi acımız gibi kabul ediyoruz.” dedi.

Erdoğan, Ukrayna için önemli şeyler yaptı

Tahıl anlaşması dahil inisiyatiflerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettar olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Rusya’nın elindeki idam edilebilecek Azov taburu esirlerini geri aldıkları için de Erdoğan’a minnettarlığını yineledi. Zelenskiy, Erdoğan’ın Ukrayna için önemli bazı şeyler yaptığının altını çizdi.

Putin'le müzekerele için...

Putin ile barış müzakereleri için masaya oturma konusuna ilişkin Zelenskiy, “Bunu (masaya oturmayı) kabul etmiyorum. O (Erdoğan) benim pozisyonumu biliyor. Ona başvurmuştum ve onunla daha savaş öncesi konuşmuştuk. Erdoğan'a ‘Putin'i masaya oturtun.’ demiştim. Birçoğuna bunu söylemiştim. Müzakere masasına oturtun Putin'i. Geniş çaplı savaş riskinin engellenmesi gerekiyordu.” ifadelerini kullandı.

Sadece Erdoğan değil başkaları da yapamadı

Zelenskiy, Erdoğan'ın güçlü olduğunu ancak sadece Erdoğan’ın değil başkalarının da Putin’i masaya oturtamadığını dile getirerek, “Şimdi o (Erdoğan) bunu yapabileceğini düşünüyor. Şimdi de biz bunu yapamayız. Bu (Putin) artık başka birisi. Konuşacak kimse yok ve konuşulacak hiçbir şey yok.” değerlendirmesinde bulundu.

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